Adam Vojtěch potvrdil, že se podruhé stane ministrem zdravotnictví | E15.cz

Adam Vojtěch přijal nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) stát se znovu ministrem zdravotnictví. Ve funkci se chce zaměřit na dořešení epidemie onemocnění COVID-19 a na zákony důležité pro pacienty. Vojtěch to v úterý večer oznámil na twitteru. Ve funkci nahradí Petra Arenbergera (za ANO).

"Přijal jsem nabídku pana premiéra vrátit se do konce volebního období na ministerstvo zdravotnictví. Jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem, jako před třemi lety," napsal. Dosud se ke svému návratu na ministerstvo nechtěl vyjadřovat a nechtěl potvrdit ani to, že nabídku od Babiše dostal.

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne uvedl, že souhlasí se jmenováním Vojtěcha ministrem zdravotnictví. Jmenovací dekret podepíše ve středu, poté bude Vojtěch uveden do funkce ministra.