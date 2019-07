Aeroflot zastavil část letů do Prahy. Úřady nám zrušily licence, tvrdí | E15.cz

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) zastavily některé lety na linkách do Prahy. Napsaly to agentury TASS a Interfax s odvoláním na informace poskytnuté oběma společnostmi. Důvodem je podle nich rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Ural Airlines později uvedly, že lety do Prahy obnovily. Omezení se týká už jen Aeroflotu a je podle TASS důsledkem neshody ministerstev dopravy obou zemí o počtu letů.

Letiště Praha má podle informací mluvčího Romana Pacvoně zrušené čtyři zpáteční lety Aeroflotu mezi Prahou a Moskvou. „Situace se může změnit během dne. Žádáme cestující, aby sledovali informace o letu,“ řekl Pacvoň. Linka společnosti Ural Airlines do Jekatěrinburgu by měla dnes odpoledne odletět, dodal. U všech letů do Ruska jsou podle něj zrušeny jenom lety Aeroflotu.

V Praze se podle zdroje Interfaxu rozhodli omezit lety ruských společností do Česka, protože nebyli spokojení s podmínkami na transsibiřských linkách pro českého národního přepravce. „A s využitím pravidla parity anulovali povolení pro několik letů společností Aeroflot a Uralskije avialinii,“ citovala zdroj agentura.

Nejmenovaný činitel blízký vedení ruské letecké dopravy agentuře TASS řekl, že omezení počtu letů Aeroflotu z Moskvy do Prahy a zpět bylo zavedeno, protože ministerstva dopravy Česka a Ruska se nedokázala domluvit na počtu letů národních leteckých společností. Pro Aeroflot to znamená snížení denních linek z šesti na dvě, dodal.

Zdroj agentury RIA Novosti sdělil, že jde o spor ohledně letů ČSA přes Rusko do Jižní Koreje. „České úřady omezení zavedly... kvůli tomu, že nemohly s ruskými leteckými úřady dosáhnout dohody o realizaci letů Českých aerolinií na trase Praha-Soul přes Sibiř,“ uvedl.

Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu dříve sdělil, že byla anulována povolení k dnešním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci.

Podobnou zprávu ráno oznámily i Ural Airlines s tím, že pozastavují lety do Prahy z Jekatěrinburgu a Žukovského. Dopoledne ale generální ředitel Sergej Skuratov agentuře TASS řekl, že společnost lety z Jekatěrinburgu do Prahy obnovuje. „Lety do Česka nám povolily. Linky startují. Létáme pouze do Prahy,“ dodal.

Interfax informoval, že letecká společnost Poběda ruší čtvrteční let na lince Moskva-Karlovy Vary. Poběda je součástí skupiny společností patřících pod Aeroflot.