Airbnb začne zřejmě platit Praze, město může vydělat desítky milionů ročně | E15.cz

Do odvětví krátkodobých pronájmů v Praze vstoupila další společnost, jedna z největších maďarských agentur Let Me Inn. Zabývá se servisem pro nemovitosti určené především k pronájmu turistům včetně úklidu daných bytů. „Již nějaký čas jsme však pozorovali, že hostitelům často starosti, které se svými byty mají, přerůstají přes hlavu,“ říká k důvodům vstupu do tuzemska Tereza Proche, která je za aktivity společnosti Let Me Inn v Česku zodpovědná. V domovské Budapešti služba funguje od roku 2015. Spravuje více než dvě stovky bytů. Praha je v současnosti jediným zahraničním městem, kde služba působí, v následujících měsících však plánuje rozšíření i do dalších měst. Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz odhaduje, že v Česku působí několik desítek služeb, které se správou bytů pro krátkodobé pronájmy zabývají. „Většina poskytovatelů má ve své správě jen jednotky nebo desítky nemovitostí. Firem, které mají v portfoliu více než sto bytů, je v Praze asi pět,“ říká Matěj Koutný ze společnosti Blahobyty, která zároveň předsedá asociaci pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí. Na trhu správy pronajímaných bytů zatím podle Koutného neexistuje dominantní hráč, nevylučuje proto posílení konkurence. Podle Roda se však externí správa pronajímané nemovitosti nemusí vyplatit každému. Důvodem jsou především náklady. Služby si za zprostředkování a úklid účtují přibližně čtvrtinu zisku z pronájmu. „Lukrativnost se ve srovnání s dlouhodobými pronájmy značně snižuje, pro subjekty pronajímající více nemovitostí jsou však podobné služby spíše nutností,“ dodává Rod.