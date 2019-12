Minimální mzda a její růst prý nepředstavují problém. Zatím | E15.cz

Vláda schválila navýšení minimální mzdy od příštího roku o 1250 na 14 600 korun. „Myslím, že nové navýšení od příštího roku je úplné maximum toho, co si můžeme dovolit," upozorňuje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Částečně se tak shoduje i s dalšími analytiky, které server E15.cz oslovil.

Minimální mzda se naposledy zvyšovala v lednu. „Na jednu stranu poslední jedno nebo dvě zvýšení v posledních letech ukázaly, že trh má svou vlastní dynamiku a růst ho vlastně neovlivnil. Mzdy poskočily kvůli poptávce možná i více, než rostla ta pevně stanovená minimální mzda,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Na druhou stranu si myslím, že bychom měli být do budoucna opatrní, protože ekonomika zpomaluje. Myslím, že nové navýšení od příštího roku je úplné maximum toho, co si můžeme dovolit,“ dodává analytik.

Z krátkodobého hlediska pak podle Sobíška může zvýšení minimální mzdy pomoci při výběru daní a sociálního pojistného, což se projeví ve státním rozpočtu. „Ovšem když se to tempo přežene, tak se budou pracovní místa ztrácet a dojde k jejich stěhování do levnějšího zahraničí, nebo budou přirozenou cestou zanikat. A to může z dlouhodobého hlediska oslabit konkurenceschopnost ekonomiky,“ varuje Sobíšek.

Před možnými riziky varuje i hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. „Zvýšení minimální mzdy doposud nemělo zcela prokazatelně negativní dopady na český trh práce, ale samozřejmě nikdy nevíme, kde už je ta hranice, kdy mohou začít přicházet. V České republice byla minimální mzda v posledních letech na velmi nízké úrovni, takže zvyšování mělo určitý prostor,“ vysvětluje Marek.

Odbory pro příští rok požadovaly růst o 1650 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun.

„Výsledné navýšení o 1250 na 14 600 korun lze považovat za kompromis, který ještě česká ekonomika unese. Na druhou stranu by však měl konečně vzniknout mechanismus, který bude brát ohled na vývoj ekonomiky a navíc bude předvídatelný. Stanovení minimální a zaručené mzdy takto na poslední chvíli není rozhodně vhodné, neboť firmy musejí plánovat náklady i ceny v daleko větším předstihu. Jinak je evidentní, že podniky pracující s malými maržemi budou ještě více pod tlakem,“ vysvětluje analytik ČSOB Petr Dufek.

„V situaci, kdy firmy mají poměrně napjaté marže a začínají klesat tržby, tak další růst nákladů jistě není příznivou zprávou. Z pohledu nízkopříjmových zaměstnanců to samozřejmě je příznivá zpráva. Teď jde o to, které faktory mohou převážit," doplnil Marek.