ANO vyhrálo bitvu o Senát, vládní strany udržely v komoře jasnou většinu

Pro někoho vítězství, pro jiného slušný výsledek a celkově jako plichtu lze vykládat skončené senátní volby. Necelá třetina kandidátů hnutí ANO, kteří postoupili do druhého hlasovacího kola, vybojovala mandáty. Z 19 finalistů uskupení Andreje Babiše získalo křesla šest uchazečů. Opoziční formace bude mít třetí nejsilnější klub a zřejmě dosáhne na post jednoho z místopředsedů horní komory parlamentu. Vládní strany jsou spokojeny. Udržely v Senátu jasnou většinu, mají 59 pozic z celkových jedenaosmdesáti.

Asi nejnapínavější souboj se odehrál ve volebním obvodu Benešov, kde kandidát ODS a dalších stran Zdeněk Hraba rozcupoval Helenu Válkovou z ANO. Méně radostnou zprávou pro vládní tábor, ale i pro ANO, jehož kandidáta porazil, je téměř šedesátiprocentní zisk hlasů lídra Přísahy Roberta Šlachty na Břeclavsku.

Babiš neskrývá uspokojení „Poprvé v historii jsme vyhráli senátní volby,“ prohlásil. Z prvního a druhého kola má ANO celkem osm senátorů. Jeho společný senátní klub se Socdem se rozroste na nejméně třináct členů. Babiš předpokládá, že do širšího vedení komory bude hnutí navrhovat Janu Mračkovou Vildumetzovou.

O úspěchu hovoří také vládní strany, které oproti krajským volbám dopadly lépe. „Ubránili jsme Senát před levicovými populisty. Přál jsem si sedm až osm mandátů a ve společném klubu budeme mít sedm senátorů. V dané konstelaci je to solidní výsledek,“ komentoval výsledky šéf ODS a premiér Petr Fiala.

Vzhledem k tomu, že občanští demokraté udrželi pozici nejsilnějšího senátního klubu, předpokládají, že v čele Senátu zůstane Miloš Vystrčil (ODS). „Kultura, organizace práce a rozhodování Senátu se nezmění. Není to ale tak, že si neuvědomujeme, že není potřeba přidat. Premiér, poslanci i senátoři musejí začít makat a přesvědčovat veřejnost,“ vyzval straníky Vystrčil.

Nejúspěšnější z vládních uskupení bylo hnutí STAN, získalo šest mandátů. ODS obhájila pět z deseti křesel, KDU-ČSL obě a z nominantů TOP 09, která obhajovala jedno křeslo, zvítězili dva.

O jedno z největších překvapení voleb se postaral Hraba v duelu s Válkovou, kterou ještě před týdnem považovalo ANO za favoritku. „Byl to velmi těžký souboj a jsem si moc dobře vědom toho, že jsem získal i hlasy těch z vás, kteří byste mě v jiné konstelaci možná nevolili. O to víc si toho vážím,“ uvedl po sečtení hlasů Hraba a poděkoval soupeřce za férový souboj.

Podobně jako se za vítěze voleb považuje Babiš, cítí se jím i Šlachta, který rozdrtil Miloslava Janulíka v dresu ANO. „ODS podpořila ve druhém kole kandidáta ANO, čert podpořil ďábla, aby Šlachta nebyl v Senátu. A stejně se jim to nepovedlo,“ zdůraznil. Do jakého senátního klubu zamíří, bývalý šéf policejního protimafiánského útvaru, který v roce 2013 shodil vládu Petra Nečase, zatím nesdělil.

O vstup do politiky se Šlachta pokoušel opakovaně. V roce 2021 kandidoval se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny a skončil těsně pod hranicí volitelnosti s 4,68 procenta. Příští rok bude podle svých slov zcela určitě kandidovat do sněmovny znovu.

Výjimečnost senátních voleb spočívá právě v tom, že si jejich výsledky mohou jednotliví aktéři interpretovat po svém. „ANO je vítěz voleb na počet mandátů. Vládní koalice ale udržela většinu v celém Senátu a také většinu v obměňované sedmadvacítce senátorů, když vyhrálo patnáct jejích kandidátů,“ uvedl politolog Petr Just.

K výsledku Šlachty uvedl, že minimálně na část voličů působí charizmaticky. „Útočil na všechny včetně ANO a SPD, bojuje proti všem. Mohlo to zafungovat i proto, že působí jako oběť,“ míní Just.