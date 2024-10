Dvanáct nových helikoptér amerického výrobce Bell koupila vláda od Spojených států, letos v červnu dorazily poslední dva do Česka, zbylých osm zmodernizovaných získá zdarma za pomoc Ukrajině. Od každého typu, bitevníku AH-1Z Viper i víceúčelového vrtulníku UH-1Y Venom, má mít armádní letectvo do konce roku po deseti kusech. Nahradí desítky let provozované a už zastaralé ruské helikoptéry Mi-24/35.

„Úspěšná instalace technologie TACAN byla základním předpokladem k dokončení vojskových uživatelských zkoušek pro vrtulníky Venom a Viper. Byly tak plně nasazeny do aktivní služby,“ řekl Ondřej Vanáč ze společnosti L.P.P. Vyzdvihl spolupráci s náměšťskou základnou a také dřívější zkušenosti firmy s dodávkami radarové techniky rezortu obrany. „Díky tomu jsme projekt zvládli dokončit včas,“ dodal Vanáč.

Systém H-1 složený z vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper navazuje na osvědčené stroje „Cobra“ a „Huey“ americké námořní pěchoty. Oproti svým předchůdcům dosahují nové stroje vyšší rychlosti, operačního dosahu a většího užitečného zatížení, přičemž požadavky na podporu životního cyklu byly sníženy.|Blesk:Martin Přibyl

Už v letech 2022 až 2023 provedla L.P.P. v partnerství s jihokorejskou společností Mopiens modernizaci všech letišť Armády České republiky, když je vybavila novým navigačním systémem ILS/DME (Instrument Landing System/Distance Measuring Equipment). Ten pilotům umožňuje přistávat i v noci a za výrazně zhoršených povětrnostních podmínek.

Nyní dodaný systém TACAN je v podstatě elektronickým majákem, který pilotovi ukazuje směr, z něhož jím řízený stroj přilétá, a také mu poskytuje údaje o tom, v jaké vzdálenosti od pozemního navigačního zařízení se v daném okamžiku nachází.

„V Náměšti jde o první instalaci vůbec nejmodernějšího modelu TACAN v celé Evropě, výrobcem je firma Indra Air Traffic z USA. Ta dodává systémy americkému vojenskému námořnictvu i leteckým silám. Technologicky je tedy výhodné a také logické mít vrtulníky i tyto systémy ze Spojených států,“ dodal Vanáč.

Palubním elektronickým majákem TACAN jsou v české armádě vybaveny například transportní letouny CASA a počítá se s nimi i pro nadzvukové letouny F-35. Nákup čtyřiadvaceti těchto strojů za 150 miliard korun už schválila vláda. Signál TACANu je jedním z nejpoužívanějších vojenských navigačních systémů v západních ozbrojených silách.

S už dodanými zařízeními ILS/DME, jimiž jsou vybavena čtyři nejdůležitější česká vojenská letiště v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou, Pardubicích a v Praze-Kbelích, je armáda spokojena. „Tento moderní navigační systém je kompatibilní se všemi letouny české armády i NATO. Je předpoklad jeho využívání také nadzvukovými stroji F-35,“ uvedla už dříve Vlastmila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.

Systém takzvaného přesného a bezpečného přístrojového přiblížení je v nepřetržitém provozu a slouží v průběhu přistávacího manévru. „Jako pilota mě v noci nebo husté mlze dovede do takové výšky, kdy už svýma očima vidím přistávací dráhu či světelná návěstí. I za přímé viditelnosti ho ale piloti používají třeba na neznámých letištích, kde přistávají poprvé. Zaručuje, že se nesrazí s překážkami,“ popsal podplukovník Petr Dřevecký ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany. Potvrdil, že systém jednoznačně zvyšuje bezpečnost letového provozu.

Skupina L.P.P., jejíž název odkazuje na předválečnou historii firmy Letecké přístroje Praha, se zaměřuje na komplexní řešení a integraci různých zařízení, tedy na vlastní hardware i software. Vyrábí přístroje například pro nový český proudový stroj L-39 NG z Aera Vodochody. L.P.P. je také vlastníkem podniku T-CZ, výrobce radarů a radiolokátorů, v jehož pardubickém areálu buduje vývojové a výrobní centrum.