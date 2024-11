Auta v Praze přibývají, řešení váznou. Řešením je efektivnější plánování města i sdílení aut

Města čelí tlaku na zajištění dostupné, efektivní, a zároveň udržitelné dopravy. Automobilů v Praze přibývá až pět procent ročně, zatímco parkovacích míst pouhé jedno procento. Tento nárůst přetěžuje infrastrukturu, komplikuje dopravu a zvyšuje nároky na městské plánování. „Hlavním problémem je objem dopravy. Sledujeme na datech, že mobilita obecně narůstá. Veřejná doprava v Praze je velice kvalitní, ale její provoz je nákladný a kapacity nestačí pokrýt stoupající poptávku,“ uvedl Zbyněk Jiráček z ROPID (regionální organizátor pražské integrované dopravy).

Veřejná doprava patří mezi nejkvalitnější v Evropě, což potvrzuje také vysoký podíl obyvatel, kteří ji využívají. Udržování její kvality je ale velmi nákladné. Praha navíc stále čeká na dokončení klíčových infrastrukturních projektů, jako je dostavba okruhu nebo linka metra D, jejichž realizaci zdržují také složité schvalovací procesy.

Další zátěží je každodenní příliv lidí, kteří do města míří za prací. „Dnes do Prahy každý den přijede kolem 300 000 aut,“ říká Vojtěch Benedikt z urbanistického Studia Bistro. Na tomto trendu se podílí také dostupnost okrajových oblastí, jež nutí jejich obyvatele denně dojíždět vlastními auty. Benedikt navrhuje jako řešení budovat novou zástavbu přímo v blízkosti zastávek veřejné dopravy a podporovat rozvoj místní infrastruktury. Tím by se potřeba dojíždění po vlastní ose eliminovala.

Problém, který v Praze stále narůstá, je nedostatek parkovacích míst. „Řešením není stavba dalších parkovacích budov, ale spíše efektivní řízení stávajících kapacit,“ je přesvědčen Matěj Ballo, CEO startupu Yedem. Jeho digitální systém propojuje zaměstnance firem a pomáhá jim se spolujízdami, což opět snižuje dopravu v ulicích. „Pokud by každý den dojíždělo do Prahy o pět procent aut méně, zlepšila by se dostupnost parkování, a zároveň by výrazně klesly emise,“ dodává Ballo.

Stále více se diskutuje varianta uzavírání některých částí centra pro automobilovou dopravu. Zkušenosti třeba z Paříže nebo Barcelony ukazují, že takový zásah může výrazně přispět ke zvýšení kvality života, a to jak obyvatel, tak i návštěvníků. Také v Praze taková místa najdeme. Jedním z nich je náměstí Republiky, kde se z rušné křižovatky stala klidná pěší zóna. Řešení zlepšilo podmínky pro chodce, a město neztratilo nic ze své dostupnosti.

Budoucnost pražské mobility se neobejde bez propojení inovací a efektivního plánování. Investice do veřejné dopravy spolu s podporou sdílené mobility a rozvoje městských čtvrtí v blízkosti dopravních uzlů by mohly přispět nejen k tomu, aby se Praha vyhnula hrozícímu dopravnímu kolapsu, ale aby byla lepším místem k životu, odpovídajícím současným nárokům.