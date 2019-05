Agrofert by měl vrátit dotace, žádá opozice. Zváží jednání o důvěře | E15.cz

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek novinářům řekl, že svolal schůzku opozičních stran, na které chce projednat případné iniciování hlasování o nedůvěře. Hnutí STAN hovoří o mimořádné schůzi Sněmovny ke střetu zájmů premiéra Babiše.

„Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert - my říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko!“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Občanští demokraté žádají zveřejnění rozhodnutí Evropské komise i vyčíslení částky, kterou Agrofert z EU získal. „Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu... ´Podnikání´ holdingu mají platit všichni občané, kteří poctivě pracují, ze svých daní? Budeme požadovat, aby Agrofert vše vrátil ze svého!“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ve Sněmovně vyzval Babiše, aby poslance informoval o tom, jak na výsledek auditu zareaguje a zda je připraven peníze státu vrátit. Premiér na jeho výzvu nereagoval.

„Na proplácení sociálních služeb pro ty nejpotřebnější nemáme, ale stamiliony hamižnému oligarchovi a premiérovi v jedné osobě proplácíme. Budeme tvrdě vyžadovat, aby český stát peníze po Agrofertu nekompromisně vymáhal,“ uvedl Kalousek.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného se „daňový poplatník nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra“. „Svěřenecký fond, nesvěřenecký fond. Očekávám, že se k tomu postaví čelem!“ uvedl Výborný.

Pirát Bartoš ve Sněmovně řekl, že není možné aby se zpráva tajila a diskutovalo se jen o tom, co z ní unikne do médií. Vyzval k jejímu zveřejnění. „Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vlády,“ uvedl Bartoš.