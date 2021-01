Babiš řečnil: Vidím záblesk naděje, a tou je vakcína | E15.cz

Omluvil se též podnikatelům, kteří museli zavřít obchody, zmínil i nucené odloučení v řadě rodin. S finančními ztrátami se prý Česko vyrovná.

"Ty stamiliardové sekery (mi) bytostně vadí. Ale s tím se vyrovnám, protože vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme," řekl s tím, že daleko hůř se vyrovnává se ztrátami lidskými. Ocenil práci řady profesí, například zdravotníků a učitelů.

"Solidarita a nezištná pomoc byla naší hlavní zbraň proti nemoci," uvedl. Ocenil všechny, kdo dodržují princip tří R: umývat ruce, nosit roušky a dodržovat rozestupy.

"Vidím první záblesk naděje, a tou je vakcína," zdůraznil Babiš. Proočkování lékařů či sester a dalších označil za největší výzvu, jejíž splnění má ochránit zdravotní systém. "Očkování je cesta k normálnímu životu, bude ale dlouhá," zmínil.

Závěrem popřál všem šťastný nový rok a hodně zdraví. "Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm. Proto hleďme do nového roku 2021 s optimismem a nadějí," uzavřel premiér.