Barrandovský most je opět průjezdný. Rekonstrukce trvala více než dva roky

Řidiči od nedělního odpoledne znovu projedou po všech osmi pruzích pražského Barrandovského mostu, který je nejvytíženější komunikací v Praze i celém Česku. Hlavní práce více než dvouleté rekonstrukce na něm skončily. Opravený most dnes po poledni otevřeli zástupci hlavního města a jeho firmy Technická správa komunikací (TSK), která se o pražské mosty stará. Díky sloučení finálních etap skončily práce oproti původnímu plánu o rok dříve, především kvůli volbě modernějšího betonu se však cena zvýšila z 594,5 milionu na 1,14 miliardy korun.

Barrandovský most tvoří dva mosty. Je z roku 1983 a denně ho přejede na 144 tisíc aut. Opravoval se poprvé, práce začaly v květnu 2022 na jižním mostě, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku. Letošní práce na severní části začaly v březnu a původně měly být hotové na konci letních prázdnin. Nakonec se kvůli horšímu než předpokládanému stavu konstrukce protáhly do podzimu.

Podrobnosti připravujeme.