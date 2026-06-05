Boj o summit NATO pokračuje, prezident dál tlačí na Babiše. Ten nyní oznámil, kdy bude jasno
- Vláda rozhodne o složení české delegace na summit NATO 22. června.
- Prezident Petr Pavel trvá na účasti a hrozí kompetenční žalobou.
- Spor mezi Hradem a vládou se vede i o obranné výdaje Česka.
Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Novinářům to v pátek před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel.
Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
„Uvidíme, co nám tam pan prezident řekne, budeme na to pak reagovat,“ řekl Babiš o pondělní schůzi vlády.
Prezidentův úřad o Pavlově účasti na vládním jednání informoval média ve čtvrtek, důvodem je podle Hradu záměr projednat koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací.
Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Prezident minulou neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části.
Spor o delegaci provází debata o výdajích na obranu
Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. Macinka má s Pavlem spory od nejmenování Motoristů Filipa Turka (za Motoristy) do ministerské funkce a opakovaně označil Pavla za opozičního politika, který se chová protiústavně.
ČR podle Babiše letos nejspíš nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), avšak je odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Zvyšování výdajů na obranu, na které tlačí americký prezident Donald Trump, bude jedním z hlavních témat summitu v Ankaře 7. a 8. července. Američtí činitelé letos Česko za neplnění závazku kritizovali.