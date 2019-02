Brusel si došlápne na neplatiče dálničních známek | E15.cz

Přes pět miliard korun ročně získá Česko prodejem dálničních známek. Příspěvek do státní kasy by však mohl být vyšší, pokud by tuzemské úřady dokázaly vymáhat pokuty od zahraničních dopravců a řidičů projíždějících přes zpoplatněné úseky v Česku bez dálniční známky. To je nyní možné pouze v případě, že pachatele zastaví policie přímo v terénu. Stejnou věc ale řeší i ostatní členské státy EU. Evropská komise proto nyní chystá změnu, která posílí jejich možnosti v boji s přeshraničními neplatiči.