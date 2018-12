Dálniční známka 2019 | E15.cz

Cestování po tuzemských dálnicích vyjde v roce 2019 na patnáct stovek, cena roční známky se nemění. Nemění se ani ceny kratších kuponů, tedy 440 korun bude stát měsíční známka a 310 korun desetidenní. Známky budou mít podobu samolepky jako v letech minulých.

Ministr Ťok však plánuje změny, v roce 2021 se prý se samolepkou konečně rozloučíme a dálniční poplatek zaplatíme elektronicky jako na Slovensku nebo v Rakousku.

I letos jsme se rozhodli vyhovět některým žádostem o vynětí části dálnic, které slouží jako obchvaty, ze zpoplatnění. Letos jsou to Frýdek-Místek–Dobrá na D48, Sedlice–Kukleny na D11 a Sedlice–Opatovice na D35. K současným 186 vyjmutým kilometrům přibyde dalších 13 km. — Dan Tok (@tok5934) 23. října 2018

Roční dálniční známky pro rok 2019 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny jsou v prodeji od prosince. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Roční kupón pro rok 2019 má platnost od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2020.

Dle Ministerstva dopravy se loni vybralo 5,027 miliard korun, což bylo o 268 milionů korun více než v roce 2016 a o 561 milionů korun více než v roce 2015.