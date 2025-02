Bývalý šéf žalobců Zeman je opět státním zástupcem, bude představitelem Česka v Eurojustu

Někdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vrátil do soustavy státního zastupitelství. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ho dnes společně s dalšími kandidáty jmenoval státním zástupcem. Zeman bude působit na Nejvyšším státním zastupitelství (NSZ), odkud by měl k 1. březnu zamířit jako český zástupce do agentury Eurojust.