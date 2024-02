Zhroucení přihláškového systému kontrastuje se superlativy, kterými bývalý ministr školství Vladimír Balaš z hnutí STAN uváděl do funkce současného šéfa Cermatu Miroslava Krejčího. „Jsem rád, že do čela Cermatu nastupuje člověk s mnohaletými zkušenostmi z oblasti informatiky a kybernetické bezpečnosti, protože jeho úkolem ve střednědobém horizontu je elektronizace státní maturity a jednotných přijímacích zkoušek,“ prohlásil v září 2022 Balaš. S MŠMT spolupracoval Krejčí už dřív v oblasti veřejných zakázek na ICT, jako IT expert dohlížel na státní maturitu nebo jednotné přijímací zkoušky.

Právě digitalizaci si měl do Cermatu odnést jako svoje hlavní téma. Poté co loni v červenci tato příspěvková organizace vypsala veřejnou zakázku na program umožňující podat přihlášku na střední školu elektronicky, oznámil Krejčí na srpnovém jednání sněmovního školského výboru, že systém připraví do konce roku. A to bez ohledu na to, zda z tendru nakonec ideální dodavatel vzejde, nebo ne.

Programování na vlastní pěst

Organizátor zkoušek loni v říjnu vybral společnost Techniserv, nedlouho poté ale celou zakázku zrušil. Firma PragoData, která se taktéž účastnila výběrového řízení a neuspěla, totiž podala podnět na prošetření tendru k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Námitky proti zadávací dokumentaci bylo možné podávat do 23. srpna a společnost PragoData ani žádný jiný uchazeč či zájemce žádnou nepodal. K tvrzení, že byla veřejná zakázka netransparentně nastavená, tedy neexistuje žádný důvod,“ komentoval tehdy Krejčí.

Kvůli obavě, že by Cermat kvůli případnému opakování výběrového řízení nestihl systém spustit před letošními přijímacími zkouškami, se nakonec rozhodl jednat na vlastní pěst a státní organizace se pustila do programování sama. Přes počáteční optimismus ale nakonec termín prvního února dodržet nedokázala. Den před spuštěním totiž objevila problém s nahráváním příloh.

Zdánlivě jednoduchá chyba prostupovala celým systémem, který museli programátoři otestovat znovu. „Bezpečnost dat a celého systému má prioritu před dodržením termínu spuštění. Na podání přihlášky je čas až do 20. února. Za komplikace se omlouvám a prosím uchazeče i rodiče o trpělivost,“ napsal ministr školství Mikuláš Bek na sociální síti X.

Ve hře je prodloužení lhůty pro přihlášky

Mezi rodiči se začaly objevovat otázky, zda ministerstvo vzhledem ke komplikacím prodlouží lhůty pro podávání přihlášek. Část z nich svou nespokojenost vyjadřovala na sociálních sítích. „No tak jistě, jestli se Cermat vyjádřil, že vše bude už v pátek fungovat, tak už jsem klidný. A můžu tedy hned v pátek poslat přihlášky, nebo radši počkat, jestli to náhodou ještě třeba nespadne, jednou nebo maximálně dvakrát?“ napsal na síti X uživatel Roman Brabec.

„O případném prodloužení termínu podávání přihlášek na střední školy úpravou vyhlášky rozhodnu v příštím týdnu na základě vývoje situace,“ reagoval Bek příspěvkem. Ani on, ani Krejčí zatím nemají v plánu ze svých funkcí odstoupit. Podle Krejčího by bylo nezodpovědné od projektu odejít dřív, než bude stoprocentně funkční.

Elektronický systém přihlašování na střední školy se v pátek večer otevřel zatím jen budoucím středoškolákům a jejich rodičům. „Ředitelé dostanou přístupy až během příštího týdne, aby mohli zadávat papírové přihlášky,“ řekla mluvčí organizace odpovědné za přípravu přijímacího řízení Cermat Jana Patáková.

Nový systém dává uchazečům na výběr, zda se na školu přihlásí elektronicky, nebo zasláním papírové přihlášky. Obě varianty navíc mohou kombinovat. Ministerstvo si od DiPSy slibuje snížení administrativního zatížení, které doposud přinášel systém odvolání a zápisových lístků.