Na e15 jsem už chválil tah PPF se spuštěním streamovací služby Oneplay. PPF kromě obsahu od své televize Nova drží v rukou jeho kompletní distribuci, prostřednictvím Cetinu totiž provozuje datovou a telekomunikační infrastrukturu potřebnou pro doručování takového obsahu, a má také značky O2 a Air Bank, skrze něž může služby prodávat zákazníkům včetně různých balíčků. PPF vyzrála na problém jiných operátorů, kteří často ovládají pouze jednu část, tedy infrastrukturu, ale přenášejí obsah jiných služeb (Netflix, YouTube, Spotify a další), takže přicházejí o marže a přidanou hodnotu.

Oneplay vznikla sloučením služeb O2 TV a Voyo. PPF převedla zákazníky na nové spojené tarify. Zákazníci si ovšem na sociálních sítích stěžují na to, že spokojeně platili relativně levný tarif Voya, jenž byl po sloučení transformován na dražší. To samo o sobě nemusí být problém, Oneplay nabízí více obsahu a lepší aplikace.

Jak vyplývá z reakcí zákazníků a mých osobních zkušeností, problém nastává v případě, kdy zákazníci chtějí tarif snížit na levnější. Firma často neumožňuje jednoduchou cestu online, ale je nutné nakráčet na pobočku O2. Není k tomu žádný technický ani legislativní důvod, jde o jasné znepříjemnění situace a nátlakovou hru, aby si zákazníci snížení tarifu rozmysleli.

Opačně to totiž funguje. Když si chcete pořídit tarif dražší, můžete tak učinit online na pár kliknutí. O2 to v diskusích s nespokojenými zákazníky obhajuje třeba speciálními propojenými balíčky a podobně, to je ale jen mlžení. V lepším případě je možné do O2 zavolat. Podobné postupy lze vidět i jinde, třeba T-Mobile neumožňuje v aplikaci snížit tarif, zatímco opačně to lze.

PPF možná podobné praktiky okoukala v zahraničí, kde bývaly poměrně běžné. Například americké mediální domy lákaly uživatele z celého světa na tříměsíční předplatné online novin za dolar, které ovšem po uplynutí této doby šlo zrušit pouze telefonátem na pevnou linku kdesi v USA. Dělají to i jiní, například zrušit Disney+ je i dnes nadlidský úkol. Bylo by zajímavé nahlédnout do interních propočtů, o kolik víc peněz takové metody přinesou versus dlouhodobá sázka na spokojeného zákazníka.

Další výtka míří do velkoobchodních telco aktivit PPF. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) před pár dny donutil Cetin změnit podmínky výběrových řízení. Cetin je největší provozovatel datových sítí u nás, kapacity od něj velkoobchodně nakupují velcí i menší operátoři včetně O2, kterého rovněž vlastní PPF. Cetin podle ÚOHS nastavoval podmínky aukcí pro výběr partnerů pro rozšiřování sítí tak, aby vyhovovaly O2.

PPF v této oblasti už nějakou dobu tančí na tenkém ledě. Skupina koupila dva velké konkurenty, operátory Nej.cz a Nordic Telecom Regional. Případnými omezeními ze strany antimonopolního úřadu prokličkovala tak, že z těchto operátorů vypreparovala infrastrukturu, kterou poslala do Cetinu, a zákazníky a služby do O2. ÚOHS stanovil, že mají být naplňovány férové velkoobchodní nabídky.

PPF se možnému zásahu regulátorů vyhnula už v roce 2015, když rozdělila tehdejší O2 Czech Republic (následovník monopolního Českého Telecomu) na O2 a Cetin, tedy koncové služby a velkoobchodní infrastrukturu. Od té doby ale skupina masivně posílila. Firmy Nej.cz a Nordic Telecom Regional několik let nakupovaly regionální poskytovatele internetu, odvedly „černou“ práci v jejich technickém a byrokratickém slučování.

V kuloárech se dlouhodobě řeší, že vlastně proběhla „malá domů“. Nej.cz totiž PPF prodala skupina Kaprain Karla Pražáka, dnes i dříve spjatého s PPF. Nordic Telecom Regional zase prodával Tomáš Otruba, který pracoval v právní firmě poskytující služby mimo jiné PPF. Všichni zúčastnění ale tyto spekulace samozřejmě odmítají.