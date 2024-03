Česko pohnulo s mankem v přijímání směrnic EU. Před dvěma lety jich hořelo až 36

Kabinetu Petra Fialy se daří vypořádat s jedním dluhem, který mu zanechaly předchozí vlády: se začleňováním unijních směrnic do českého práva. V době nástupu vlády pětikoalice mělo Česko 36 těchto nařízení s „prošlou lhůtou“, teď už jich zbývá implementovat jen sedm. Pokud by Česko problém ignorovalo, hrozily by mu žaloby a pokuty od Evropské komise i komplikace při čerpání unijních peněz.