Česko prodloužilo kontroly na hranicích se Slovenskem | e15.cz

Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat nejméně do 3. ledna. Na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to dnes schválila vláda. Namátkové kontroly, které mají bránit nelegální migraci přes české území, by jinak skončily s dnešní půlnocí. Rakušan po jednání vlády zdůraznil, že krok reaguje na "migrační domino" ve střední Evropě, Česko se vzhledem k rozhodnutím okolních států nemůže zachovat jinak.

Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. Po opětovném prodloužení se opatření protáhne na zhruba čtvrt roku. Tímto krokem vstupují kontroly do nového právního režimu, připomněl Rakušan. Česko se podle Rakušana nicméně důsledně řídí schengenským kodexem a evropskou legislativou a ministr počítá s tím, že potřebnou unijní notifikaci obdrží. „Není to solitérní rozhodnutí ČR,“ zdůraznil.

Jako předsedající země Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) iniciovalo Česko schůzku těchto zemí, na které by se mělo jednat o tom, kdy by mohly kontroly skončit. „Následující pondělí se uskuteční v Maďarsku na popud ČR jednání V4 primárně věnované otázkám migrace v evropském i středoevropském prostoru,“ uvedl Rakušan. Dorazí podle něj i ministři vnitra Rakouska a Německa.

Od spuštění kontrol do pondělí podle Rakušana policisté zkontrolovali 398.962 osob. „Při nelegální migraci policie odhalila 1167 osob, zároveň bylo zadrženo 56 osob v souvislosti s trestným činem převaděčství,“ doplnil ministr vnitra.

Rakušan hovořil původně o tom, že by vláda mohla dnes hlasovat o prodloužení kontrol do 5. prosince. Delší období schválila vláda podle něj proto, aby nemusela rozhodovat opakovaně. Kabinet je připravený kontroly dříve zmírnit, pokud to bude možné. „Zatím zcela zodpovědně říkám, že situace k tomu bohužel nenazrála, čísla nelegální migrace jsou stále vysoká. Pokud mají ostatní země zájem udržet kontroly, neumím si představit, že bychom my byli tím státem, který je jako jediný zruší,“ řekl Rakušan.

Opatření totiž zavedly v posledních měsících i další země v regionu. Slovensko naposledy v pondělí oznámilo prodloužení kontrol na maďarské hranici do 23. prosince, Německo minulý týden rozhodlo o prodloužení kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem o 20 dní do 4. prosince.

Kontroly se na česko-slovenské hranici opakují po roce, loni je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února. České úřady zdůrazňují, že situace je letos výrazně lepší než před rokem.