Česko se letos vrátí k mírnému růstu, odhaduje Schillerová. Zemi však hrozí vysoký dluh | E15.cz

Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) očekává, že česká ekonomika letos mírně poroste. Řekla to v Otázkách Václava Moravce. Odmítla však konkretizovat loňský propad, který její úřad v zatím poslední prognóze z loňského září odhadl na 6,6 procenta. Možný růst v tomto roce tehdy ministerstvo financí předpovědělo na 3,9 procenta, což odborníci i opozici označili za nereálné.

„Letos bychom se mohli vrátit k mírnému růstu. Za loňský rok čekám pokles zhruba o šest procent. Přesná čísla ale zveřejníme ve středu,“ uvedla Schillerová s odkazem na novou prognózu.

Aktuální údaje budou základem pro novelu letošního státního rozpočtu. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová míní, že před Vánocemi schválený schodek ve výši 320 miliard korun se kvůli daňovému balíčku, který obsahuje snížení daně z příjmů většině zaměstnanců a zvýšení slevy na poplatníka, přehoupne přes čtyři sta miliard.

„Zda bude rozpočet začínat čtyřkou, vám řeknu na přelomu února a března, kdy navrhnu novelu rozpočtu,“ reagovala Schillerová a zopakovala, že zrušení superhrubé mzdy spolu s úpravou slevy na poplatníka připraví veřejné rozpočty o více než 98 miliard, z toho státní finance o 87 miliard.

Například Českomoravská konfederace odborových svazů spočítala, že deficit by za celý rok mohl dosáhnout 450 až 480 miliard. Na výsledku se mohou podepsat i další opatření z balíčku, jako je například loss carryback neboli zpětné uplatnění daňové ztráty.

Šéfka Národní rozpočtové rady Zamrazilová varuje hlavně před problémy, které mohou nastat v dalších letech. „Veřejné finance se dostanou na sestupnou trajektorii, dluh se může přiblížit až třem biliónům korun,“ řekla.

Z takovéto částky by už Česko podle Zamrazilové ročně neplatilo na úrocích 40 miliard, ale 60 nebo 80 miliard. „Země se může dostat do finančního stresu, na dluhovou brzdu můžeme nasednout v roce 2025. To už finanční trhy nebudou akceptovat. Vedle toho úrokové sazby nebudou stále nízké, už začínají růst,“ podotkla Zamrazilová.

Ekonomka dodala, že navíc stále nebyla zahájena důchodová reforma, kterou mohla vláda Andreje Babiše (ANO) odstartovat v dobách prosperity.

Ministryně Schillerová uvedla, že pokud by se po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny znovu dostala do čela rezortu financí, začala by s reformou hned v příštím roce. „Také potřebujeme hlubší změny v daňovém systém a reformu zdravotnictví,“ uvedla.

Schillerová by podle svých slov rovněž začala více šetřit ve státní správě. Mimo jiné by zastavila růst mezd ve veřejném sektoru, protože výdělky ve firmách jsou nižší.