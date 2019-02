Charanzová povede kandidátku ANO do evropských voleb | E15.cz

Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude podle očekávání současná europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl na celostátním sněmu předseda ANO a premiér Andrej Babiš. Charanzová měla podporu i z řady krajských sněmů.