Chybějí „lovci hlav“. Firmy přitom headhunting stále více vyhledávají. Zejména v IT | E15.cz

V Česku některým personálním agenturám aktuálně chybí headhunteři i klasičtí náboráři. Po covidovém útlumu však firmy znovu shánějí nové zaměstnance a poptávka po náboru se tak za poslední rok několikanásobně zvýšila, zejména v IT oblasti. „Ve druhé polovině roku 2022 vzrostla přibližně o třicet procent oproti stejnému období v loňském roce,“ říká výkonný ředitel a zakladatel personální agentury Bridgewater Jakub Konečný.

„Aktuálně chybí na českém trhu headhunteři i lidé v klasických personálních agenturách,“ potvrzuje spoluzakladatel poradenské kanceláře pro zakázkový nábor Wolf Hunt a headhunter Ondřej Havlíček. Vliv na jejich nedostatek může mít rozvoj vlastních HR oddělení ve firmách a také celkový opad zájmu o personální pozice. „Po roce 2000 absolventi humanitních oborů vyhledávali práci v náboru nebo HR obecně. Dnes už se však ví, že to není snadná práce a dost lidí to odradilo,“ doplňuje.

Headhunteři zpravidla shánějí a získávají vysoce specializované odborníky a top manažery. Headhunting bývá propojený s jistým byznys modelem, kdy „lovci hlav“ dostávají zaplaceno za každého nového sehnaného zaměstnance. Částka závisí na typu obsazené pozice, běžně se ale pohybuje v řádu stovek tisíc korun.

Firmy jsou, co se týče náboru, podle Havlíčka ve složité pozici už déle, poptávka po headhuntingu stále roste. Problém to vytváří zejména pro samotné náborové agentury. „Hůře se škáluje firma, když nemáte koho nabrat,“ vysvětluje Havlíček. Škálování je proces vytváření standardizovaného produktu či služby tak, aby zvládli všichni danou službu provést podle jednotných postupů.

Problém s nedostatkem headhunterů pociťovala také softwarová firma SAP, která si proto většinu pozic obsazuje sama a externí agentury využívají zřídka. „Opakovaně se nám stalo, že agentury neměly kapacitu nám s náborem pomoci,“ říká seniorní náborářka Lenka Nedzelská. Vysvětluje si to tím, že neustále vznikají nová pracovní místa a o zaměstnance s určitou zkušeností je velký zájem. Za současné situace se také někteří lidé obávají měnit zaměstnání.

Podniky přitom o nabírání nových členů projevují čím dál větší zájem. „Za poslední rok se poptávka po náboru, respektive po náborářích, zvýšila několikanásobně. Dle statistik LinkedIn se zvedla až sedminásobně,“ vysvětluje marketingový ředitel firmy CoolPeople, která dodává IT odborníky pro jednotlivé projekty, Vilém Terich. Jeden z důvodů vidí v tom, že firmy po covidovém útlumu začaly znovu nabírat nové zaměstnance a znovu více využívají externího recruitmentu.

Ze strany firem je v posledních šesti měsících větší zájem speciálně o headhunting IT profesí. I přes současnou situaci, kdy se kvůli zvyšujícím se cenám podniky dostávají do horšího postavení, vzrostla od letošního června do října poptávka o třicet procent ve srovnání se stejným obdobím v předešlém roce. Hovoří o tom data společnosti Bridgewater.

Důvodem je potřeba firem digitalizovat a rozvíjet informační technologie napříč celým trhem a všemi odvětvími. „Ať se bavíme o logistice nebo bankingu, stále vznikají nové aplikace a nástroje, které automatizují, vytěžují data nebo ulehčují lidem práci,“ vysvětluje Konečný z Bridgewater.

„S rostoucí poptávkou po IT odbornících logicky roste poptávka po kvalitních náborářích a headhunterech, kteří mají právě takové odborníky vyhledávat,“ říká Konečný. Jejich nedostatku se snaží předcházet kontinuálním najímáním nezávisle na situaci na trhu.

Firma CoolPeople, která se také zaměřuje na hledání IT odborníků, problém s počtem recruiterů nemá. Náboráře vzdělávají již od juniorských pozic v rámci vzdělávacího systému CoolPeople Academy, která je naučí, jak vyhledat vhodné kandidáty a jakým způsobem je zaujmout. „Díky tomu se nám zvedla poptávka přímo od kandidátů, kdy sami reagují na naše aktuálně volné pozice,“ říká marketingový ředitel Vilém Terich.

Další důvody vidí ve správném zacílení nabídek na danou pozici, vytvořením textově i vizuálně přitažlivé nabídky, dlouhodobě být vidět a ukazovat firemní kulturu. „Ne každý zaměstnavatel tohle dělá. Anebo tomu nedává dostatečnou váhu a neinvestuje do toho,“ doplňuje Terich.