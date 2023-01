Debatu o vyslovení nedůvěry vládě zahájila Schillerová. Babiš se omluvil z osobních důvodů | E15.cz

„Důvody jsou mimořádně naléhavé. Pomalost, nerozhodnost a neschopnost vyvést zemi z krize. Rok vaší vlády přinesl nespočet důkazů, že vláda Petra Fialy není schopná vyvést Česko z krize a ještě ji svými kroky zhoršuje,“ uvedla hned na úvod jednání Alena Schillerová, předsedkyně klubu ANO.

Upozornila také na ceny energií a plynu. Podle Schillerové lidé chudnou a vše je doprovázeno zadlužováním dalších generací. Kritizovala ale také například zrušení EET.

Premiér Petr Fiala navázal, že důvodem krize je válka na Ukrajině a závislost Česka na Rusku. „Krize znamená také obrovský zásah do dodavatelských řetězců. Z toho pro naši vládu vyplývají velké výzvy. Válka naplno ukázala, jak zranitelnou zemí Česká republika je. Byli jsme závislí na ruském plynu. A bylo to zcela zbytečné riziko. Jde to na vrub předcházejích vlád, která proti tomu nepodnikla žádné kroky. Naštěstí jsme se nenechali zastrašit a podnikáme kroky k tomu, aby Česká republika byla energeticky bezpečná,“ řekl premiér.

Fiala vyjmenoval všechny kroky vlády, které podnikla ohledně energetické situace. „Kdy naposledy se česká vláda doopravdy odvážila překročit horizont jednoho volebního období?“ zeptal se řečnicky Fiala. „Jsem přesvědčen, že naše vláda toho dělá hodně pro budoucnost České republiky,“ dodal.

SPD, které je taktéž v opozici, bude hlasovat o vyslovení nedůvěry, uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Schůze probíhá mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb a jedním ze dvou kandidátů je předseda ANO Andrej Babiš. Alena Schillerová však odmítá, že by se jednalo o předvolební kampaň. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101.

