Developer CTP stavil v Hradci bez povolení, městu nabízí až patnáct milionů | E15.cz

Developerská společnost CTP Invest, která na okraji Hradce Králové bez stavebního povolení rozestavěla dvě skladové haly, nabízí městu finanční kompenzaci ve výši deset až 15 milionů korun. Chce za to souhlas města s využitím městských pozemků pro přístupovou cestu k halám. Firma také stáhla žalobu, kterou v únoru 2017 podala na město. Domáhala se v ní zaplacení náhrady škody 20,1 milionu korun. Vyplynulo to z dnešního uzavřeného jednání zastupitelů města s představiteli firmy na hradeckém magistrátu.

Zajištěním městských pozemků pro přístupovou cestu by se firmě otevřela cesta k získání dodatečného stavebního povolení pro rozestavěné haly. CTP Invest haly rozestavěla u výpadovky na Ostravu od podzimu 2014 do března 2015. Její následné snahy získat dodatečné povolení zatím neměly úspěch. Firma dosud proinvestovala 270 milionů, na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila zhruba 1,3 milionu korun.

O vydání souhlasu s využitím městských parcel a návrhu dohody mezi městem a CTP budou jednat zastupitelé 12. března. "Dnes zástupci developera zastupitelům představili nové finální dopravní napojení areálu na okolní komunikace a navrhli podobu spolupráce s městem v případě poskytnutí jeho souhlasu," sdělil ČTK mluvčí radnice Petr Vinklář.

Radnice postup CTP při stavbě hal bez povolení nadále hodnotí jako vysoce nestandardní a neseriózní. "I přes změnu v jednání společnosti a nabídku spolupráce na veřejně prospěšných projektech se každý zastupitel bude rozhodovat mezi racionálním pohledem na problém a morálním principem," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (za ODS).

Uvedl, že v případě nesouhlasu s dostavbou může torzo hal stát na okraji města několik dalších let. Hradecké zastupitelstvo se v minulém volebním období kauzou zabývalo několikrát, dohodu s firmou zastupitelé vždy odmítli. Nynější zastupitelstvo vzešlé z loňských voleb případ ještě na stole nemělo.

Napojení hal na komunikaci přes městské pozemky by mělo být dočasné a trvat nejpozději do konce roku 2025. Do té doby by si developer měl areál na silnici I/11 napojit přímo z pozemků ve svém vlastnictví.

"Za poskytnutí souhlasu s využitím městských pozemků pro dokončení stavby společnost nabízí alternativy finanční kompenzace ve výši 10 až 15 milionů korun nebo realizaci veřejně prospěšného projektu na území města v podobné hodnotě," uvedl Hrabálek. Dodal, že stažení žaloby ze strany CTP byl zásadní požadavek města pro další možná jednání. Žalobu firma stáhla v pondělí.

Firma CTP již v minulosti peníze městu na veřejně prospěšné účely za udělení souhlasu neúspěšně nabídla. Vysloužila si za to trestní stíhání, když policie firmu podezírala z podplácení. Krajské státní zastupitelství později stíhání zastavilo, protože se neprokázalo protiprávní jednání. Zároveň se tím otevřel prostor k dalším jednáním o vyřešení celé kauzy.