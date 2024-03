Na čtvrteční protest zemědělců do ulic v Praze podle odhadu Agrární komory (AK) vyjelo asi 700 traktorů a další techniky. Účastní se kolem 3500 lidí, řekla mluvčí AK Barbora Pánková. Největší účast je podle ní z Plzeňského kraje, Vysočiny a Středočeského kraje. Doplnila, že celkový počet strojů AK odhaduje na 1000, lidí by pak mohlo dorazit až 4000. Zhruba od 07:00 do 11:00 zemědělci plánují jezdit okružní trasou okolo Letenských sadů.