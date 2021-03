Do sčítání obyvatel se zatím zapojil asi milion lidí. Za sobotní výpadek padnou pokuty | E15.cz

Do on-line sčítání lidu se do nedělního odpoledne zapojil asi milion lidí, odeslaných formulářů eviduje Český statistický úřad zhruba 500 tisíc. Řekl to předseda úřadu Marek Rojíček. Spuštění sčítání provázely v sobotu problémy, systém většinu prvního dne nefungoval. Podle Rojíčka ale od sobotního večera už sčítání funguje bez problémů. Kvůli výpadku budou mít lidé na vyplnění víc času než původně plánovaných 14 dní.