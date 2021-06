Sčítání lidu 2021: Zájem o sečtení online překonal očekávání | E15.cz

Český statistický úřad již v únoru zahájil informační kampaň, která měla obyvatele Česka připravit na letošní sčítání lidu a přesvědčit je, aby údaje zadávali primárně přes internet. On-line část letošního sčítání měla původně trvat do 9. dubna. Poté se měly do 11. května sbírat údaje v terénu. Nakonec ale bylo online sčítání prodlouženo až do konce sčítání, tedy 11. května.

Během této doby statistici obdrželi přes 4,2 milionu formulářů on-line. Svá data tedy Českému statistickému úřadu elektronicky odevzdalo 87 procent obyvatel.

Kdo se nezapojil elektronicky, musel vyplnit papírový formulář od 17. dubna do 11. května. Poštou k úředníkům dorazilo 795 tisíc papírových tiskopisů.

Účast na sčítání lidu je povinná

Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotazníku je povinná pro všechny, kteří mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt, nebo azyl. Lidé ale nemuseli sčítat pouze sebe. Mohli formulář vyplnit i za další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají o pomoc.

Hrozí pokuty

Pokud jste však svůj formulář z jakéhokoliv důvodu nevyplnili nebo ho nikdo nevyplnil za vás, hrozí vám pokuta 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

Sčítání lidu 2021

Formulář a kde ho získat

Kontaktní centrum bylo spuštěno 12. března. Podle mluvčí sčítání Jolany Voldánové vyřídilo 266 245 telefonních hovorů. Celkem 53 procent z nich zvládl automat. „Pro hlasový automat byla použita kombinace textů čtených profesionálním speakerem a syntézy hlasu tak, že nebylo možné rozeznat, že u telefonu nesedí člověk,“ uvedla mluvčí. Operátoři odpověděli e-mailem na 22 686 dotazů a na dalších 264 845 odpověděl chatbot. Ptát se bylo možné i na facebooku či twitteru.

Podle původního plánu mělo elektronické sčítání trvat jen dva týdny. Poté měli papírové formuláře dostat od sčítacích komisařů jen ti, kteří údaje nevyplnili on-line. Spuštění elektronického systému ale provázely potíže a první den se musel na čas vypnout. ČSÚ pak oznámil, že web či aplikaci bude možné k sečtení využít po celou dobu až do 11. května.

Lidé měli na výběr ze tří druhů formulářů podle životní situace:

Kratší dotazník

Na rozdíl od minulého sčítání, které proběhlo před deseti lety, respondenti odpovídali na pouhých 23 místo 47 otázek. Otázka ohledně víry byla letos volitelná, kdo nechtěl, odpovídat nemusel. Při minulém sčítání lidu byl právě tento bod dotazníku kritizován jako zásah do soukromí. Nepovinná byla i otázka národnosti, šlo ale vyplnit hned dvě.

Vypuštěny byly také otázky na rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání, vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. Úplně zmizel i domovní list. Co se týká pohlaví, zůstaly v nabídce dvě.

Formuláře byly kromě češtiny dostupné také v několika dalších jazycích - angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.

Sčítání lidu jako tradice

Sčítání lidu na českém území bylo poprvé provedeno již v roce 1869 a od roku 1918 bylo provedeno celkem devětkrát. Naposledy se tak stalo v roce 2011. Přehled všech minulých sčítání najdete na webových stránkách Českého statistického úřadu. Na webu Sčítání lidu 2021 pak najdete aktuální informace k letošnímu ročníku sčítání.

Na rozdíl od jiných evropských států, které získávají údaje především z databází tamních úřadů, se občané v České republice musejí povinně zapojit. Z registrů získává potřebaná data řada zemí dotazují se jen vzorku několika tisícovek lidí. Postupuje tak třeba Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko či Rakousko.

To plánovali i čeští statistici. Posuzovali kvůli tomu 37 registrů. Chyběly v nich ale potřebné údaje. ČSÚ mohl využít devět databází. Lidé tak vyplňovali ve srovnání s posledním sčítáním z roku 2011 zhruba polovinu údajů. Pří příštím cenzu v roce 2031 by ČSÚ rád dosáhl toho, aby se už všichni lidé v zemi zapojovat nemuseli, řekl před nedávnem předseda úřadu Marek Rojíček.

Kdy budou výsledky

Samotné sčítání a publikace výsledků bude otázkou několika měsíců. Podle současného harmonogramu by sčítání mělo probíhat do konce roku 2021 a výsledky by pak byly zveřejněny začátkem roku 2022.

Výsledky sčítání lidu nebudou obsahovat žádné konkrétní osobní údaje.