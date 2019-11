Ve středu bude stávkovat více než polovina škol | E15.cz

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně, uvedla Seidlová.

U ředitelů a zřizovatelů škol stávka jednoznačnou podporu nemá. Například Asociace ředitelů základních škol o víkendu sdělila, že její členové nebudou učitelům ve stávkování bránit, ale sami se jí nezúčastní. Se stávkou nesouhlasí ani Asociace ředitelů gymnázií a Sdružení místních samospráv, jehož členové jsou často zřizovateli škol.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun.

Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Odbory požadovaly růst tarifů o deset procent. Podle nich by pak 22 procent částky zbylo na odměny. Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) minulý týden oznámili, že by se platový základ měl zvednout o osm procent a na odměny by zbyla čtvrtina.

Na výsledných podílech a částkách se odbory s ministrem neshodnou. Podle Plagy předáci počítají celou dobu se špatnými čísly. „Pan ministr nás obviňuje, že nepočítáme se správnými čísly. Počítáme s čísly, která nám dali k dispozici,“ řekl předák školských odborů František Dobšík.

Výpočty ministra dnes podpořil předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček. Z dnešního jednání zástupců unie s Plagou podle něj vyplynulo, že tři čtvrtiny jedenáctimiliardové částky stačí na osmiprocentní navýšení tarifů, jak tvrdí ministr. I CZESHA by ale uvítala víc peněz pro učitele. Zajíček - podobně jako odboráři - doufá, že se podaří sumu na růst platů při schvalování rozpočtu ve Sněmovně navýšit z deseti na 15 procent.

Růst učitelských tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Platy ostatních zaměstnanců ve veřejné správě se mají zvednout plošně o 1500 korun. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36.226 korun.