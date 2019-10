Vláda je pro zrušení povinných maturit z matematiky | E15.cz

Ministr soudí, že je třeba nejprve zlepšit kvalitu výuky, včetně například zvýšení počtu učitelů, a až potom případně uvažovat o zavedení povinné zkoušky. Návrh změny nyní posoudí Sněmovna.

„Je třeba, aby Sněmovna zaujala rychlé stanovisko, aby nejistota byla odstraněna,“ řekl Plaga po jednání vlády. Podle něho jde o studenty a jejich rodiče.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol.

Dál by měla zůstat možnost výběru povinné maturity z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo posunout tento termín na jaro 2022, kdy měla povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů. V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.

Maturita se skládá ze společné a profilové části. Společná státní zkouška se dělá z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. Většina studentů si volí jazyk. Matematiku si letos na jaře vybrala zhruba pětina maturantů. Neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Z matematiky se píše test, u jazyků jsou ještě slohy a ústní zkoušky. Výsledky se posuzují centrálně.

Výdaje na správu maturit by se měly podle ministerstva školství po novele snížit asi o 18,66 milionu korun. Resort také očekává, že ubude žádostí o přezkoumání hodnocení písemných prací z češtiny a jazyků.

S návrhem na zrušení povinné maturity z matematiky přišli na jaře Piráti. Navrhovali zachování možnosti volby mezi matematikou a cizím jazykem. Vláda k pirátské poslanecké novele v létě dala neutrální stanovisko. Plaga v srpnu uvedl, že se bude snažit zachovat volbu mezi jazykem a matematikou.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotí někteří kritici jako populistický. Záměr naopak podporuje Česká středoškolská unie či Unie školských asociací CZESHA či unie a konfederace zaměstnavatelských svazů. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy. Kritika některých školských organizací a odborů míří i na to, že by se písemné práce a ústní zkoušky zas měly hodnotit ve školách. Podle nich to povede k poklesu úrovně maturantů.