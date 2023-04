Doktor ChatGPT. Umělá inteligence naslouchá pacientům, projekt startuje v Jihlavě | e15.cz

Umělá inteligence se dostává i do ordinací lékařů.

Projekt, který se rozbíhá v jihlavské nemocnici, by vypadal ještě před pár lety jako sci-fi. Jenže dynamický rozvoj umělé inteligence má ambici ho brzy zařadit do běžné praxe každého lékaře. GPT začíná zatím nepřímo pomáhat s léčbou pacientů.

Technologie je součástí rodiny nástrojů jménem Digitální nemocnice. Iniciátorem projektu je pak česko-slovenský tým Microsoftu a pro jihlavskou krajskou nemocnici ho připravuje IT startup Born Digital.

Jak umělá inteligence v ordinaci konkrétně funguje? Pokud není pacient proti, poslouchá jeho rozhovor s lékařem. Díky technologii Born Digital pak pozná, kdy mluví on, kdy pacient a umí i eliminovat rušivé zvuky, například telefonát zdravotní sestry.

Technologie umí z rozhovoru vyjmout ta nejdůležitější data, jako „pacient si narazil zápěstí při fotbale, bolesti v pravé ruce trvají více než týden, křeče až do ramene,“ zapsat je do zprávy a porovnat s dřívějšími zdravotními údaji pacienta. Podle záznamů v systému nemocnice pak vytáhne údaje do hlavičky lékařské zprávy a hlavně na základě přepisu vytvoří kvalitní souhrn.

Výsledkem pak je, že lékař má volné ruce a všechny podklady pro diagnózu před sebou. „Díky řešení, které teď společně testujeme, už bude muset lékař zapisovat naprosté minimum. Umělá inteligence navíc vytvoří nejen zápis, ale i celou lékařskou zprávu a lékař se může věnovat tomu, na čem záleží nejvíc – a to je přímý kontakt, pozorování a navazování vztahu s pacientem,“ popisuje Jiří Schimmer, vedoucí oddělení cloudových technologií a infrastruktury v Nemocnici Jihlava, která patří Kraji Vysočina.

Umělá inteligence musí mít samozřejmě své mantinely. První se týká ochrany dat, která je zajištěna tak, aby se k nim nedostal nikdo mimo ošetřujícího lékaře. Druhá se pak týká pravomocí GPT. Má zakázáno řešit diagnózu. Odpovědná rozhodnutí zůstávají nadále na lékaři. Ten tak v umělé inteligenci nezískává náhradníka, ale jakýsi poradní hlas.

Budoucnost ale nabídne další rozvoj. „Vývoj je opravdu překotný. Myslím, že za pár let bude GPT technologie pomáhat lékařům i se samotnou diagnózou. Pro takové řešení by ale samozřejmě byla potřebná požadovaná certifikace, na kterou společnosti čekají typicky v řádu let,“ říká Zenon Sliwka, obchodní ředitel společnosti Born Digital.

Více než 1000 odborníků na umělou inteligenci spolu s šéfem podniků Tesla a Twitter Elonem Muskem zveřejnilo před několika dny dopis, v němž požadovali naléhavou pauzu ve vývoji systémů, které jsou výkonnější než nový chatovací systém GPT-4. Za ním stojí skupina OpenAI sponzorovaná právě Microsoftem. GPT-4 mimo jiné dokáže vést lidskou konverzaci, skládat písničky nebo shrnovat dlouhé dokumenty, podobně jako v případě řešení v jihlavské nemocnici.