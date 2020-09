Důchodci by měli dostat v prosinci 5000 korun | E15.cz

Vláda schválila jednorázový příspěvek pro starobní důchodce a občany s invalidní či pozůstalostní penzí. V prosinci by měli dostat 5000 korun. Oznámil to premér Andrej Babiš (ANO). Aby norma začala platit, musí ji ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

Příspěvek by mohlo v prosinci dostat 2,89 milionu lidí. Rozpočet to má stát zhruba 14,5 miliardy korun. Opoziční politici mluví o uplácení voličů. Ministerstvo práce dávku zdůvodňuje poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Podle ekonomů důchodcům příjem v krizi teď ale neklesl a příspěvek nedává ekonomicky příliš smysl.

Na příspěvku se koaliční strany dohodly minulý pátek. Ministerstvo práce připravilo návrh zákona. Podle plánu by měl platit od 1. prosince. V podkladech pro vládu autoři navrhují ve Sněmovně zrychlené projednání, aby se příspěvek stačil vyřídit a vyplatit. Vláda zasedla dnes mimořádně jen kvůli jednorázové dávce. Jednání, které se odehrálo na dálku přes video, trvalo zhruba čtvrt hodinu.

Babiš zdůvodňoval příspěvek původně stresem seniorů v době nařízených omezení proti koronaviru, vedení ČSSD zdražováním. V červenci se v Česku ceny meziročně zvedly o 3,4 procenta. Seniorům rostly víc, a to o 3,9 procenta. Někteří ekonomové poukazují na to, že rozdíl není tak velký a důchody v krizi neklesly, takže penzisté o příjem nepřišli.

Vládní politici nejdřív plánovali v příštím roce zvýšit důchody víc, než nařizuje zákon. Znamenalo by to ale růst výdajů do budoucna. Jednorázový příspěvek se ale promítne do rozpočtu jen v tomto roce. Vláda si pro letošek prosadila navýšení rozpočtového schodku z původních 40 na 500 miliard korun.