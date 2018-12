Europarlament bude k Babišově možnému střetu zájmů přijímat usnesení | E15.cz

"Původně bylo avizováno, že k tématu rozpravy o střetu zájmů nebude přijímána žádná rezoluce, což by byl běžný postup, který byl uplatněn například v případě Maďarska nebo Malty. Frakce Zelených ale dnes prosadila přijetí rezoluce, v níž se má Komise vyzvat k důkladnému prošetření celé situace," uvedl český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi českým premiérem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Na to dříve EK upozornila česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Ta tvrdí, že s ohledem na nová unijní pravidla platná od léta je Babiš ve střetu zájmů i poté, co Agrofert přesunul do svěřenských fondů.

Část poslanců - především z frakce liberálů a demokratů, k níž náleží i čeští europoslanci zvolení za Babišovo hnutí ANO - se dnes postavila proti tomu, aby na debatu navázalo hlasování o rezoluci. Podle poslankyně Martiny Dlabajové (ANO) by se s rezolucí mělo počkat až na výsledek probíhajícího dialogu mezi komisí a Českem.

"Nikdo z přítomných europoslanců nemá k dispozici dopis, který v této věci zaslala České republice Evropská komise, a ani odpověď na něj. Není možné připravit usnesení, aniž bychom znali všechna potřebná fakta," zdůvodnila Dlabajová nesouhlas s návrhem výzvy určené Evropské komisi.

Zelení jsou přesvědčeni, že Babiš jako premiér a zároveň člověk profitující ze zisků firmy čerpající evropské dotace ohrožuje finanční zájmy unie. Evropské orgány by proto podle nich měly urychleně jednat.

Babiš a česká vláda střet zájmů odmítají, argumentují přitom vlastní právní analýzou vypracovanou ministerstvem spravedlnosti. Stejně jako v případě nedávno zveřejněných informací o údajném únosu Babišova syna na Krym kvůli kauze Čapího hnízda hovořil nedávno předseda vlády i o úmyslném načasování zveřejnění unijní právní analýzy, podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Dokument unikl do médií začátkem prosince. Jak se premiér před pár dny vyjádřil, "napadání mé osoby europoslanci" souvisí s debatami o rozpočtu EU i s blížícími se evropskými volbami.