Exprimátor Hudeček se ženou vstupují do světa umění, zakládají výtvarnou sociální síť
- Bývalý primátor Tomáš Hudeček s manželkou spouští neziskovou Fair Gallery, která chce propojit umělce se zájemci o umění jinak než tradiční galerie.
- Projekt cílí hlavně na začínající a regionální tvůrce, jimž má pomoci obejít bariéry trhu a navázat přímý kontakt se zákazníky.
- Ambiciózní platforma funguje spíš jako sociální síť než tržiště a její tvůrci počítají s tím, že návratnost může trvat i dekádu.
Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček vstupuje do nového projektu. Spolu s manželkou Marií spouští Fair Gallery, což má být platforma propojující výtvarníky a zájemce, kteří si chtějí nakoupit umění. Do jejího vývoje investovali podle svých slov jednotky stovek tisíc korun. Projekt postavili jako neziskový.
„Než pokryjeme náklady, může to trvat desítku let. Ale takto jsme s tím od začátku počítali,“ říká. Manželka Tomáše Hudečka Marie je z umělecké rodiny a právě pomoc umělcům, zejména těm, kteří tvoří v regionech nebo jsou na začátku své dráhy, stála za myšlenkou zrodu jejich projektu. „Od mládí jsem sledovala, jaké potíže mají i relativně dobří výtvarníci, jak se potýkají s prodejem, náklonností galeristů nebo kurátorů. Tohle bychom chtěli napravit,“ říká Marie Hudečková, jinak předsedkyně správní rady nadačního fondu.
Princip Fair Gallery má fungovat tak, že umělci vystaví svá díla na online platformě, a pokud si zákazník jejich dílo vybere, bude je moci kontaktovat. Tím role platformy končí. Obchod pak proběhne mezi umělcem a nakupujícím mimo ni. „Je to vlastně sociální síť. Chtěli bychom, aby se mohli navštívit a rozvinout třeba delší spolupráci nebo nějakou formu podpory,“ plánuje Tomáš Hudeček, oficiálně zapsaný jako revizor nadačního fondu. Osobním kontaktem se má i zamezit případnému prodeji falz.
Projekt má zhruba dvacet umělců
Umělci vystaví online svá první tři díla zdarma, další pak za symbolický poplatek jednotek procent z vystaveného díla. Do projektu se jich zapojilo zatím zhruba dvacet. „Co se týká jejich počtu nebo finančního výhledu, tak musím říct, že nemáme plán. Máme spíše obavy, že umělců bude hodně a vyžádá si to další úpravy té platformy,“ říká Tomáš Hudeček.
Manželé pro projekt zvolili formu nadačního fondu. Důvodem je právě pomoc lidem z oboru výtvarného umění, tedy i sochařům či fotografům. „Jsme otevřeni donátorům, kteří by chtěli podporovat umění jako celek, obzvlášť u začínajících umělců. Fair Gallery má generovat reklamu – tvořit povědomí o umělcích, lákat návštěvníky a zbavit je ostychu z kontaktu umělce,“ popisuje.
Tomáš Hudeček byl historicky spjatý s TOP 09, dnes je nestraníkem. Z partaje odešel na základě vnitřních rozporů v roce 2014, v témže roce také skončil jako primátor. „Vůbec mě to nemrzí, nepřemýšlím o tom. Je to už dvanáct let,“ přemítá s odstupem o své politické kariéře.
Loni působil na ministerstvu pro místní rozvoj, kde se zabýval dostupností bydlení, v práci se rozhodl nepokračovat poté, co bylo na jeho místo vypsáno s nástupem nové politické reprezentace výběrové řízení. Kontinuálně se od roku 2002 věnuje akademické činnosti, například na Karlově univerzitě, VŠCHT či na ČVUT, kde se věnuje pedagogické práci a výzkumným projektům.