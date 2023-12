Ministerstvo práce letos prosadilo jednu z největších novel zákoníku práce za poslední roky. Jeho snahy tím ale nekončí, už v polovině příštího roku by mohlo přijít s takzvanou flexibilní novelou zákoníku práce, po které zaměstnavatelé volají už roky. Inspiruje se při jejím vzniku modely z Dánska, Německa nebo Rakouska.

„Připravovaná flexibilní novela zákoníku práce reaguje na mnohaleté požadavky trhu – zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti větší pružnosti pracovně právních vztahů a dalších opatřeních. Jde o jednu z priorit danou rovněž programovým prohlášením vlády,“ vysvětluje důvod pro její vznik mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta.

V tuto chvíli ale zatím nechce přiblížit, co přesně by mohla novela obsahovat. Na pracovních schůzkách za účasti sociálních partnerů a odborné veřejnosti, tedy zejména personalistů, vyhodnocují asi 160 podnětů. „Finální podklad by měl být hotov v první polovině příštího roku. Tou dobou také bude možné představit jednotlivé oblasti,“ doplňuje Augusta. Jednání ale podle informací e15 již aktivně probíhají, pracovní skupina se schází jednou za dva týdny.

Ministerstvo nevytváří celý návrh od nuly, opírá se o zahraniční zkušenosti z Dánska, Německa nebo Rakouska. Například Dánsko je známé svým modelem „flexikurity“, který má pomáhat nacházet rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením tak, aby byl člověk motivovaný se chovat aktivně. Lidé se v důsledku toho například tolik neobávají, že by výpověď v práci znamenala citelnou ztrátu příjmu, nebo by snižovala jejich šance na nalezení nové práce.