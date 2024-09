FOTOGALERIE: Krnov, den poté. Ve městě chybí signál i pitná voda, místní začínají počítat škody

„Možná to tak mělo být, aby si lidé zase začali vážit jeden druhého a toho, co mají,“ říká jedna z obyvatelek, které se naštěstí povodeň vyhnula. Nedaleko od závodů Kofola ale hledá cestu na sídliště, kde žije její otec. Jak na tom je, bohužel neví, ve městě totiž ani v úterý dopoledne na mnoha místech není signál. „Je mi z toho do pláče, je to hrozný pohled,“ dodává.

Zatopená je i místní lékárna s ambulancí, voda zaplavila celé přízemí. „Nahoře je gynekologie a další ordinace,“ říkají majitelé, kteří odklízejí z průjezdu bahno. Na místo po chvíli přijíždějí hasiči a vstupují do budovy.

postižená místa vodou se teď musí vyrovnávat s nánosy bahna|e15 Karolína Blažková