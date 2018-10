Hampla nahradí v bankovní radě Babišův poradce Michl, tvrdí LN | E15.cz

Členem nejvyššího orgánu České národní banky (ČNB), bankovní rady, se údajně stane poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) Aleš Michl. Na základě informací z anonymních zdrojů to dnes uvedl deník Lidové noviny (LN). Michl podle deníku asi nahradí viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, který spolu s viceguvernérem Vladimírem Tomšíkem z funkce odejde koncem listopadu. Členy vedení ČNB jmenuje prezident. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ani Michl LN informaci nepotvrdili.

Michla zmiňovali finanční analytici jako možného nového člena bankovní rady ČNB již v roce 2016, kdy z rady přecházel na post guvernéra banky Jiří Rusnok a zároveň končil mandát dalšího člena rady Kamila Janáčka.



Michl podle LN dříve působil v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla a od roku 2006 do roku 2015 pracoval v Raiffeisenbank. Od února 2014 až dodnes je externím poradcem ministra financí, kterým byl od ledna 2014 do května 2017 Babiš. Zároveň je nyní ekonomickým poradcem premiéra Babiše. Od července 2016 je Michl také spolumajitelem investičního fondu Quant.

Viceguvernéra Tomšíka by podle LNmohl nahradit někdo zevnitř centrální banky. Deník zmiňuje jména šéfa měnové sekce Tomáše Holuba, ředitele sekce finanční stability Jana Fraita a jeho zástupce Libora Holuba.

Příchod Michla do ČNB by nebyl prvním personálním spojením mezi Babišem a centrální bankou. Od letošního srpna je poradcem guvernéra ČNB Rusnoka bývalý člen týmu prezidenta Miloše Zemana a dřívější vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin. Uvedl to Nový deník na základě vyjádření Augustina a mluvčí banky Markéty Fišerové.

Augustin byl také místopředsedou Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ), jejímž čestným předsedou je prezident Zeman.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.