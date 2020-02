Hospodářská komora se distancuje od stavebního zákona. Překvapuje mě to, řekla Dostálová | E15.cz

„S politováním musím konstatovat, a oznámil jsem to i ministryni Dostálové a místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi, že změny a kompromisy, ke kterým došlo po novém roce, považuji za tak špatné, že Hospodářská komora končí spolupráci se státní správou, a to počínaje dnešním dnem,“ řekl Dlouhý v pátek odpoledne Českému rozhlasu.

Dostálová kritiku odmítá, nejde prý vyhovět všem. „Hospodářská komora naplnila memorandum, spolupracovala na přípravě zákona. Za to jí patří dík. Zákon ale tvoříme pro všechny, a proto hledáme rozumné kompromisy,“ řekla Dostálová deníku E15. „Jen mne překvapilo, že komora označila návrh zákona, který expertně zaštítila, jako konec potřebné změny stavební legislativy,“ řekla s tím, že nová dohoda s obcemi nic nemění na cílech zákona. Ten má především zrychlit a zjednodušit povolovací proces.

Ministerstvo nyní vypořádává tisíce připomínek, které se k návrhu sešly. Na vládu chce Dostálová zákon předložit v březnu. „Ukončení spolupráce s komorou pro nás fakticky neznamená žádnou komplikaci. Vypořádání připomínek paragrafového znění zákona už bylo od samého počátku plně v režii ministerstva,“ dodala Dostálová pro deník E15.

Původní návrh stavebního zákona počítal s dvoustupňovým systémem, kdy hlavní slovo měly mít krajské stavební úřady řízené státem s pobočkami v obcích, které by podléhaly nově zřízenému Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Po dohodě s ministerstvem vnitra se Svazem měst a obcí se však Dostálová před několika týdny rozhodla, že zachová stavební úřady v kompetenci necelých čtyř stovek obcí. Nad nimi by měly fungovat krajské úřady a nejvyšší úřad. Podle Dlouhého to však jde proti smyslu zákona, který má povolovací řízení zrychlit.

„Tyto změny povedou ke dvěma různým stavebním úřadům, které jsou už i proti samotnému věcnému návrhu schválenému vládou. Jsou to změny, které nepovedou k zásadní změně, jakou bychom si přáli. Dokonce je tady nejistota, co vlastně ten kompromis bude,“ řekl Dlouhý s tím, že změny mohou vést k ještě horší situaci, než je dnes.

„Tohle není koncepce, na které jsme pracovali, a já chci dát jasný signál, že s těmito kompromisy nesouhlasíme,“ řekl Dlouhý, který zároveň odmítl spekulace, že byl zákon napsán na míru developerům.