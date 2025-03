Jan Zahradil po 34 letech opouští ODS. Nebudu volit koalici Spolu, napsal Fialovi

Členem strany Zahradil přestane být ke konci března, protože nezaplatí členské příspěvky, uvedl. Za všechno, co pro ODS udělal, Fiala Zahradil poděkoval.

Bývalý první místopředseda ODS Zahradil byl šest let poslancem a od roku 2004 do loňska zasedal v Evropském parlamentu. „Už tak široká propast mezi mými názory a postoji současného vedení ODS se v posledních měsících ještě rozšiřuje,“ uvedl v dopise. Zároveň poděkoval všem členům ODS, kteří ho v průběhu let podporovali.