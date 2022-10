Pražské povolební tahanice mohou skončit opoziční smlouvou Spolu s ANO | E15.cz

Tichou podporu ANO připustil i volební lídr hnutí v metropoli Patrik Nacher. „Je to předčasné, ale nevylučuji to. Pokud se vyčerpají různé možnosti sestavení klasické většinové koalice, je menšinová rada možná,“ řekl. O toleranční dohodě s ANO se mimo záznam zmiňují i někteří politici občanských demokratů.

Výhodou takového uspořádání, které by kopírovalo opoziční smlouvu mezi ODS a ČSSD na vládní úrovni z přelomu milénia, by bylo i jednodušší rozdělení křesel radních a náměstků. Ti by obsadili politici Spolu, zatímco ANO by mohlo získat například vedení magistrátních výborů nebo místa v dozorčích radách městských firem, jako je dopravní podnik či Pražská plynárenská.

Zástupci ANO a trojbloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se navíc dlouhodobě netají vzájemnými sympatiemi. Vyjednavači obou formací se setkali už začátkem října. Až na sociální problematiku se na základních programových bodech údajně shodli. „Společně jsme seděli čtyři roky v opozičních lavicích. Je jasné, že spoustu věcí vidíme stejně,“ uvedl vlivný člen pražské ODS Tomáš Portlík. Podobně hovoří také šéf občanských demokratů v hlavním městě Marek Benda.

„Shoda se Spolu je velká. Máme stejný pohled na vývoj a směřování Prahy i na způsob jejího řízení,“ doplnil Nacher. V pořadí druhé jednání Spolu s ANO se uskuteční ve čtvrtek. Společně však mají v zastupitelstvu pouze těsnou většinu 33 hlasů z 65. Posílit by je podle informací deníku E15 mohl některý člen svazku SPD a Trikolory.

Že se o tiché podpoře ANO debatuje, potvrzuje i lídr pražského STAN Petr Hlaváček. „Spolupráce, která kopíruje koalici na vládní úrovni, je podle nás v tuto chvíli zřejmě jedinou cestou, jak zabránit vzniku nestabilní koalice Spolu a ANO, která by se opírala o hlasy zastupitelů SPD, nebo obdobě „opoziční smlouvy“, kdy by ANO podporovalo koalici Spolu z opozice,“ řekl Hlaváček, který nyní působí jako jakýsi moderátor mezi znesvářenými Spolu a Piráty, a vyzval k trojstrannému jednání.

Kolik má kdo zastupitelů na pražském magistrátu? Spolu: 19 ANO: 14 Piráti: 13 Praha sobě: 11 STAN: 5 SPD: 3

O spolupráci se Starosty uskupení Spolu velice stojí a vyjednávání mezi nimi dosud probíhají bez větších potíží. Hlaváček by měl podle všeho opět získat pozici radního pro územní rozvoj. Trvá ovšem na tom, že se nebude podílet na koalici s ANO. „To není nic osobního proti Patrikovi Nacherovi. Nesmíme ale podcenit tu symboliku, jakou to má,“ dodal Hlaváček s odkazem na celostátní úroveň, kde spolu soupeří vládní strany s opozičním hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše.

Zástupci Spolu poslali v minulých dnech několik ostrých tiskových zpráv i vyjádření do médií, ve kterých tvrdí, že Hřib chce pro sebe post primátora. Lídr pražských Pirátů se podle občanských demokratů chová povýšenecky a nerespektuje vůli voličů. Hřib to však rozporuje. „Už na předchozím jednání jsme jasně řekli, že jsme otevření jednání o variantě, ve které je Bohuslav Svoboda primátorem. Doslova takto,“ řekl Hřib. „Já naprosto vylučuji, že by to mohli přeslechnout, protože jsme jim to několikrát zopakovali. Pro mě je velkým překvapením, že do médií koalice Spolu říká něco jiného,“ řekl.

Podle informací z jednání reálně zůstala jediná podmínka. Piráti trvají na tom, že nechtějí spolupracovat v koaliční radě s trestně stíhanými politiky. Konkrétně se hovoří o lidoveckém zastupiteli Janu Wolfovi, který je obžalován ve starší kauze týkající se sportovních dotací na magistrátu. Jednání by měla pokračovat debatou o programu. O rozdělení jednotlivých rezortů nechtějí zástupci stran zatím hovořit.

Už nyní je jasné, že ze hry definitivně vypadla Praha sobě, která byla dosud v radě. Její lídr Jan Čižinský se sice pokoušel přesvědčit některé politiky z TOP 09 a KDU-ČSL, aby opustili spojenectví s ODS, a přidali se k Pirátům, Praze sobě a STAN, ale nepochodil. Čižinský nestojí o spolupráci se Spolu ani s ANO a je velice pravděpodobné, že skončí v opozici. „Jestli koalice Spolu uvažuje o spojení s hnutím ANO, není pražským buňkám ODS, TOP09 a KDU-ČSL pomoci. Odpovědnost si před svým svědomím a před voliči ponese každý jeden zastupitel, který pro takovou koalici zvedne ruku,“ dodal.

Pražští politici mají čas se dohodnout do zasedání ustavujícího zastupitelstva magistrátu. To Hřib svolá podle svých slov zřejmě na 3. nebo 10. listopadu. Bude záležet, jak rychle soud vypořádá případné žaloby na průběh voleb.