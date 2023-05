Jen budoucí rodiče dostanou 50 tisíc navíc. Plošně by to stálo deset miliard | e15.cz

Chystané zvýšení rodičovského příspěvku o padesát tisíc korun se zadrhává. Někteří koaliční politici by přidali jen rodičům, jimž se potomci teprve narodí, nikoli všem rodinám s malými dětmi. Pokud by opatření platilo od ledna, zřejmě by se vztahovalo na rodiče dětí, které přijdou na svět až po tomto datu. Jinak by výdaje podle informací E15 stouply až o deset miliard korun. Stát nyní vyplácí 300 tisíc korun, lze je čerpat nejvýše do čtyř let věku jednoho dítěte. Oproti důchodům se příspěvek tři roky nezvyšoval a neodráží vysokou míru inflace.

„O konkrétních parametrech se dál jedná. Chceme zvýšení rodičovského příspěvku o padesát tisíc korun a ideálně předvídatelnou valorizaci této dávky,“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Pirátskou stranu Olga Richterová.

Piráti chápou rozčarování těch, kdo budou v lednu rodičovskou stále čerpat, ale na přilepšení nedosáhnou. Uskupení navrhuje, aby se nárůst týkal alespoň těch, u nichž je teď příchod prvního nebo dalšího potomka jistý.

Starostové a nezávislí míní, že by se zvýšení dávky mělo odstupňovat. „Nepanuje shoda, aby to bylo jen pro rodiče nově narozených dětí,“ uvedl místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Také TOP 09 souhlasí se zvýšením rodičovské o padesát tisíc korun. Strana však odmítá, aby o tyto dodatečné výdaje nabobtnalo zadlužení státu. Proto by zkrátila čerpání rodičovské ze čtyř let na tři roky.

To je však další bod, ve kterém se pětikoalice rozchází, byť je v Česku rodičovská 2,5krát delší než činí evropský průměr. „Pokud bychom pobírání rodičovské zkrátili o rok, roční výše příspěvku by fakticky vzrostla a posílili bychom trh práce o sto tisíc lidí. Takový krok by se ale neobešel bez dodatečných investic do předškolních zařízení,“ řekl už dříve ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) donedávna předpokládal, že návrh na zvýšení rodičovské předloží na přelomu května a června. Termín se však posune. Ministr přiznal, že zatím není jasné, kdo dodatečných padesát tisíc korun dostane. „Probíhají k tomu jednání sociálních expertů, členů sněmovního sociálního výboru,“ dodal Jurečka.

Video se připravuje ... Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou • VIDEO E15

Předmětem debat je také to, kolik by opatření stálo a jak by je ministerstvo práce uhradilo. Podle dostupných informací je vyloučeno, aby se dávka zvýšila všem rodinám s dětmi do čtyř let, tedy i těm, které už rodičovskou vyčerpaly. Způsobilo by to zhruba desetimiliardovou díru ve státní pokladně. Navíc v době, kdy kabinet předložil balíček na snížení rozpočtových schodků.

Právě lidovci přitom žádali plošné přilepšení jako opoziční strana za bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Jurečkova předchůdkyně Jana Maláčová (ČSSD) připomněla, že při nárůstu rodičovské v roce 2020 dostaly přidáno jen rodiny s malými dětmi, které příspěvek ještě pobíraly. Tehdy se kvůli tomu KDU-ČSL neúspěšně obrátila na Ústavní soud.

Na začátku roku mělo rodičovskou 280 tisíc lidí. Za leden jim stát vyplatil přes dvě a půl miliardy korun, každému v průměru 9434 korun. Loni stály rodičovské příspěvky více než 33 miliard.