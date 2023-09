Jurečka předloží návrh důchodové reformy na začátku října | e15.cz

Hnutí ANO se již dříve obrátilo na Ústavní soud v případě schváleného návrhu na omezení letošní červnové valorizace důchodů. Hnutí se chce na Ústavní soud obrátit i v případě novější novely schválené v létě, která upravuje mimo jiné předčasné odchody do důchodu. Havlíček připomněl, že v případě první stížnosti k soudu to trvalo dva až tři měsíce. Prohlásil, že pokud by Ústavní soud vyhověl návrhům hnutí ANO v obou případech, pak by to znamenalo konec současné vlády a předčasné volby.

Jurečka s tím ale nesouhlasil a označil to za „mantru“ ANO. „Já nepředpokládám, že taková situace nastane. My jsme připraveni u Ústavního soudu velmi kvalitně obhájit naše kroky,“ řekl Jurečka. „Já předpokládám, že u Ústavního soudu uspějeme,“ dodal. Jurečka naopak Havlíčkovi řekl, že bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) neudělala v důchodech nic.

Bývalý premiér a také bývalý ministr práce Vladimír Špidla (SOCDEM) uvedl, že návrh k Ústavnímu soudu na zrušení změn zákona je namístě. Některé věci se podle něj daly udělat lépe a řada námitek podle něj není planých. Špidla odmítl, že by důchody byly neufinancovatelné. S odvoláním na Národní rozpočtovou radu uvedl, že v roce 2050 bude nutné dávat na důchod 12 procent hrubého domácího produktu, což je podle něj možné.

Jurečka prospustí desetinu zaměstnanců resortu

Jurečka také řekl, že chce v příštím roce a půl díky postupnému zavádění digitalizace snížit počet zaměstnanců svého resortu o deset procent, tedy o 2500 lidí. To mu má ušetřit peníze na platy i na provoz.

Prezident Petr Pavel podepsal novelu, která přináší zpřísnění pravidel předčasných důchodů či zpomalení řádné lednové valorizace penzí, v pátek 1. září. Novela přichází kromě jiného s tím, že nynější mimořádné valorizace při vyšším růstu cen nahradí dočasný přídavek. Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávat se bude třetina růstu reálných mezd, jako tomu bylo před rokem 2018.

Prezident Pavel ale do svého stanoviska napsal, že novela upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, který by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. Jurečka dnes v České televizi řekl, že změnu valorizace nechystá a že za zvoleným řešením si stojí. „V zákoně není chyba, toto jsme velmi podrobně diskutovali,“ zdůraznil. Podle Jurečky jde o odstranění neférovosti v tom, že by se lidem s nadprůměrnými důchody zvyšovaly důchody více než lidem s podprůměrnými důchody.

Jurečka také řekl, že v prvním čtvrtletí příštího roku předloží do Sněmovny novelu, která má zjednodušit sociální dávky. Platit by měla od 1. ledna 2025. Očekává, že polovina lidí nebude muset chodit na úřady, protože si záležitosti vyřídí na dálku z domova. „Data nám nebudou nosit lidi, my si ta data budeme schopni v 90 procentech stahovat z registrů, kde ta data ten stát už dávno má,“ popsal. O kolik druhů dávek se systém zmenší, nebyl schopen říct. Ujistil však, že například údaje o příjmech si může obstarat od České správy sociálního zabezpečení.

Je podle něj reálné, že systém dávek je možné zpřehlednit o polovinu. „Já jsem vzal ty nejlepší, kteří toto dělali v bankovním sektoru, kteří opravdu znají ty slepé cesty. A tyto nejlepší lidi máme dneska na MPSV,“ dodal.