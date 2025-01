Kalousek na podzim opustil vládní TOP 09, kterou spoluzakládal a poté vedl, kvůli odlišným názorům současného vedení strany. Delší dobu se v médiích objevovaly úvahy, že by mohl před nadcházejícími sněmovními volbami založit nové pravicové uskupení. Kalousek dnes tuto variantu odmítl.

„Já nic nezakládám, mám poměrně vážné osobní důvody, abych se do politiky nevracel. Nicméně myslím si, že pokud tahle strana vznikne, sbírají-li podpisy, tak to mají asi v úmyslu, tak má velký potenciál,“ řekl Impulsu Kalousek. Má jít o stranu kolem podnikatele ve stavebnictví Tomáše Březiny, který chtěl v roce 2023 kandidovat na prezidenta. Jeho přihlášku ale ministerstvo vnitra kvůli nedostatku podpisů pod kandidaturou odmítlo registrovat. „Lidé jeho typu z hospodářské sféry České republice chybí,“ míní Kalousek.

Kalousek už v dřívějším rozhovoru pro e15 tlumil dohady o tom, že se podílí na přípravách nového politického subjektu. „Jsou tady opuštěná témata jako například podnikatelské prostředí, reforma zdravotnictví a zdravotního pojištění nebo nezbytná reforma školství. Jsou to témata, která je nutné řešit, a existuje tady silná společenská poptávka, aby se jich někdo ujal. A tam, kde existuje poptávka, přijde brzy i nabídka. Nějaká nová strana dle mého názoru jistě vznikne. To je vše, co vám k tomu můžu říct,“ řekl v pořadu FLOW s tím, že vlastní stranu nikdy neplánoval.

VIDEO: Nová strana určitě vznikne. Bude pro lidi, kteří chtějí víc vlastní zodpovědnosti, řekl Kalousek minulý měsíc v pořadu FLOW

• e15

Březina podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy zakládá Konzervativní občanskou stranu, pro její registraci začal sbírat podpisy. Více svoje další politické angažmá podnikatel komentovat nechtěl. „Ano, podpisy sbírám. To je všechno, co k tomu řeknu,“ řekl minulý měsíc Seznam Zprávám.

Zakladatel a bývalý majitel výrobce betonových dlažeb Best byl v letech 1996 až 1998 poslancem, nejprve za ODS, později za Unii svobody. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí není dostatečně pravicové. Do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo referent v různých pražských podnicích. Poté založil společnost Best, ze které vybudoval největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. V roce 2021 firmu prodal skupině Dek.

Férový rozchod

Kalousek loňské vystoupení z TOP 09 považuje za férové rozhodnutí. „Jejich názory na věci, které jsou pro mě důležité, a moje názory, se rozešly do té míry, že mi nepřišlo fér, aby oni byli hnáni k odpovědnosti, co to zase říká Kalousek,“ uvedl exministr financí, který opakovaně kritizuje například ekonomickou politiku současné koaliční vlády Petra Fialy (ODS).

Čtyřiašedesátiletý Kalousek patří k nejvýraznějším, ale také nejkontroverznějším polistopadovým politikům. Počátky jeho politické kariéry jsou svázané s KDU-ČSL, kterou v letech 2003 až 2006 vedl. Kvůli vnitřním neshodám stranu v roce 2009 po 25 letech opustil, s Karlem Schwarzenbergem založil TOP 09 a později se stal jejím předsedou. Od ledna 2007 do května 2009 byl ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka (ODS), stejnou funkci zastával v kabinetu Petra Nečase (ODS) od července 2010 do července 2013.

V roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. Vysvětlil to uvolněním prostoru pro vznikající koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Loni na podzim z TOP 09 vystoupil.