Filip: KSČM nevidí důvod pro další prodlužení nouzového stavu | E15.cz

KSČM podle jejího předsedy Vojtěcha Filipa nevidí důvod pro další prodloužení nouzového stavu. Vláda polde něj nesplnila podmínky komunistů pro předchozí hlasování ve sněmovně. Strana tedy neuvažuje o definování nových, za kterých by žádost vlády mohla podpořit. Ministr vnitra Jan Hamáček očekává další jednání s komunisty i dalšími stranami. Kdyby nebyl nebyl nouzový stav prodloužen, byla by to katastrofa, uvedl ministr. Nouzový stav aktuálně platí do 14. února.