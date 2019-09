České dráhy - vést dozorčí radu má Kysilka | E15.cz

Datum a místo narození: 5. září 1958, Boskovice Vzdělání: absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze Kariéra: po studiích zůstal na VŠE jako vědecký aspirant, později pedagog; v roce 1986 nastoupil jako vědecký pracovník do Ekonomického ústavu Československé akademie věd, kde tři roky působil v týmu Josefa Zieleniece; v letech 1990 až 1991 pracoval jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku; po volbách 1992 byl ekonomickým poradcem ministra hospodářství Karla Dyby; na přelomu let 1992 až 1993 byl pověřen přípravou a řízením měnové odluky se Slovenskem a zavedením české měny; v letech 1992 až 1993 byl zástupcem viceguvernéra Státní banky československé (SBČS), od roku 1992 byl členem bankovní rady SBČS, později České národní banky (ČNB), v letech 1993 až 1999 působil ve funkci viceguvernéra ČNB, od prosince 1997 do července 1998 byl pověřen vedením ČNB (v době, kdy byl Josef Tošovský premiérem); následně pracoval jako výkonný ředitel v Erste Bank Sparkassen (CR); v roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu (ČS) jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky; členem představenstva ČS byl zvolen v říjnu 2004, v letech 2011 až 2015 byl jejím generálním ředitelem; v dubnu 2016 byl zvolen do dozorčí rady České exportní banky (ČEB), o měsíc později se stal jejím předsedou, obě funkce opustil v listopadu 2016; ve stejné době působil také jako místopředseda dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB); poslední tři roky se věnoval zejména poradenství Slevy na jízdném stály za rok šest miliard. Výrazný nárůst cestujících nepřinesly Rodina: ženatý, má tři děti Ostatní: - V poslední době působil v poradenské firmě 6D Academy, jejímž je spoluzakladatelem a která radí firmám s digitalizací, robotizací a umělou inteligencí. Je také předsedou správní rady Vysoké školy ekonomické (VŠE) či prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Působí také v nadaci Dobrý anděl nebo v porotě ankety o Banku roku. Před dvěma roky byl Kysilka členem komise, která vybírala nového ředitele národního podniku Budějovický Budvar. - Spolu se Zieleniecem, Tomášem Ježkem a Vladimírem Rudlovčákem napsal ještě před listopadem 1989 knihu Československo na rozcestí, která podala první ucelenější projekt ekonomické transformace. - Kysilka v dějinách českého bankovnictví figuruje jako muž, který rozdělil československou měnu. Na přelomu let 1992 a 1993 byl pověřen přípravou a řízením měnové odluky se Slovenskem a zavedením české koruny. Na konci roku 1990 se také podílel na vypracování materiálu pro vládu o možných důsledcích rozdělení státu.