Krize, autenticita a inspirace - to jsou témata pro dnešní leadery | E15.cz

Co spojuje majitele oceňovaného brněnského Baru, který neexistuje nebo ředitelku nejznámějšího českého hudebního festivalu Colours of Ostrava? Jak zvládli letošní krizi a jak je posunula dál? To vše a mnohem víc zazní na 7. ročníku tradiční konference Leadership, která se koná 22.10. offline v Brně a online po celém světě!