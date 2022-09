Kroky Fialovy vlády proti krizi nejsou dostatečné, myslí si podle průzkumu většina obyvatel | E15.cz

Zhruba 22 procent lidí si myslí, že stát dostatečně pomáhá obyvatelům vyrovnat se s energetickou krizí. S kroky vlády rozhodně souhlasí tři procenta, spíše 19 procent. Za nedostatečná označili dosavadní reakci státu v České televizi i bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok a ředitel centra IDEA Jan Švejnar.

Podle Rusnoka je však nutné přihlédnout k tomu, že se „věci dějí překotně“. Nyní chystá vláda kroky, které jsou razantní.

Vláda by podle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) v pořadu Otázky Václava Moravce chtěla zastropovat ceny elektřiny pro domácnosti a školy či nemocnice i garantovat ceny proudu pro veškerý průmysl.

Stanjura doporučí vládě garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky, kde by bylo dobré cenu zastropovat, je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun.

Agentura provedla průzkum od 15. srpna do 2. září. Zúčastnilo se 1200 respondentů.