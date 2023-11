Lékaři odmítli Válka s nabídkou zvýšení platů. Byla nedostatečná | e15.cz

„Oproti minulému týdnu jsme se prakticky neposunuli vůbec. Byla to téměř stejná nabídka jako minulý týden,“ řekl vůdce protestů ze Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) a viceprezident komory Jan Přáda. Slibovaný pětiprocentní nárůst se podle něj nedotkne všech zdravotníků.

ČLK podle prezidenta Milana Kubka trvá na sjednocení odměňování napříč nemocnicemi bez ohledu na to, zda je zřizuje stát či kraje. Základní odměna lékaře bez přesčasů by měla podle něj být 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. „Netrváme na tom, aby to bylo už od ledna 2024, souhlasíme s postupným navyšováním,“ řekl Kubek. Ministerstvo ale podle něj nedalo dostatečné garance, že to tak bude. Za nedostatečnou považuje nabídku také předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Válek: Udělali jsme maximum

Válek řekl, že udělal při snaze o dosažení dohody maximum, co bylo v jeho silách. „Náš partner požadavky stupňoval a neměl ochotu ke kompromisu,“ řekl ministr. Lékařům platy vzrostou podle něj i bez dohody, z veřejného zdravotního pojištění je na růst platů a mezd vyhrazeno příští rok 6,8 miliardy korun.

Ministerstvo podle Válka zvýší tarifní tabulky pro lékaře v jednotlivých platových třídách o pět procent. Platy podle tabulek ale dostávají jen zaměstnanci státu, v krajských, městských či soukromých nemocnicích nejsou závazné. „Bude to v rámci kolektivních vyjednávání,“ řekl ČTK předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.

Podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla nemocnice s omezením provozu od prosince počítají. Odhaduje, že by mohl být omezen asi o 20 procent. Podobný podíl bude podle Čarvaše i v krajských nemocnicích. ČLK v pondělí odhadovala, že odloženy budou tisíce ambulantních vyšetření a stovky operací. Některá oddělení nemocnic mají podle nich i 100 procent lékařů, kteří vypověděli přesčasy.