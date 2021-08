Václav Vítek: Lidé nechtějí jezdit do velkých měst, preferují chaty | E15.cz

Jak byste zatím zhodnotil vývoj letní sezóny a co očekáváte od té zimní?

Letní sezóna v Česku je podobně silná jako minulý rok, ale cítíme tam jisté oslabení. V procentech se to teď v polovině léta jen těžko odhaduje, ale myslím že to bude někde okolo 10-15 procent nižší než minulý rok. A co se týče zimní sezóny tak můžeme říct že zájem je velký, ale stále cítíme nějakou zdrženlivost v rozhodovacím procesu zákazníků. Je to proto, že se ještě neví jakým způsobem se bude buď rozvolňovat nebo zpřísňovat od září dál, ale vzhledem k tomu, že minulá zimní sezóna prakticky nebyla si osobně myslíme, že „hlad“ po zimní dovolené bude velký a pokud se rozvolní tak očekáváme masivní „last minute zájem“.

Jak vaší nabídku ovlivnila Covidová krize?

Zásadní změnou je slabý zájem o větší města, kde máme především kapacity hotelové, naopak je ale ohromný zájem o chalupy, roubenky a tradičně už několik let o glamping (kempování v přírodě s přednostmi hotelu), o to je zájem především proto, že si zarezervujete místo, které je jenom pro vás, takže je tam určitý aspekt hygieny a dodržování opatření.

Také sledujeme narůstající kvalitu míst jako takových, různé rekonstrukce které proběhli za poslední dva roky i díky stavebnímu „boomu“ se projevili právě i v krátkodobých pronájmech chalup a roubenek.

V Česku je aktuálně enormní poptávka po chalupách a chatách, jak to ovlivnilo váš byznys v této oblasti, jakým způsobem se to chystáte využít?

My chceme tohoto trendu využít především tak, že budeme nabízet kvalitnější a kvalitnější produkty. Kolem nás je samozřejmě spousta portálů, které nabízí tento typ ubytování, třeba eChalupy.cz, my ale chceme nabízet stále to „unikátní“. Ať už na unikátních místech nebo v architektonicky zajímavých stavbách. Nicméně to chceme dělat napříč všemi kategoriemi ubytování které nabízíme, nechceme trend chalup teď příliš „pushovat“ a zapomínat na ostatní kategorie. Naše cílová skupina uživatelů má ráda variabilitu v naší nabídce, proto chceme vylepšovat nabídku ve všech kategoriích.

Dalo by se říct, že vám čeští turisté nahrazují zahraniční klientelu, které je momentálně v Česku po skromnu?

Určitě ano, samozřejmě, že se nedostaneme ani blízko číslům která jsme měli před pandemií, na druhou stranu co vnímáme od našich partnerů je fakt, že český turista se nebojí zaplatil za luxusní víkendovou dovolenou i částku v řádech několika desítek tisíc korun, což dřív nebylo příliš časté, protože tyto peníze se vyváželi do zahraničí. Máme tak pocit, že tím český turista „supluje“ toho luxusnějšího zahraničního turistu, což je ve finále, i přes všechno negativní co sebou covid přinesl, skvělá zpráva, protože se začne vytvářet loajální český turista a jeho peníze tím pádem zůstanou v Česku.

Na čem aktuálně pracujete?

My aktuálně dokončujeme nový web s vlastním rezervačním systémem, který dovolí uživatelům zarezervovat si místo které si vyberou přímo u nás.

Zároveň dokončujeme spojení se společností Place Hunter, což je skvělá aplikace, která pomáhá najít zajímavé buď přírodní nebo architektonické skvosty. Spojení s touto aplikací má přinést to, že si spojíte výlet i s nějakým unikátním ubytováním.

