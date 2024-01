Celostátní konference KDU-ČSL dnes vyjádřila důvěru předsedovi strany Marianu Jurečkovi, aby vedl stranu a pokračoval v práci ministra práce a sociálních věcí až do volebního sjezdu. Ten se bude konat ve druhé polovině října. Na tiskové konferenci po jednání širokého vedení strany to novinářům oznámil Jurečka. Čelí kritice spolustraníků mimo jiné za to, že neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu v den tragické střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této chybě komunikoval s médii.