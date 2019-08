Šmarda je velký politický talent, míní Maláčová | E15.cz

E15: Je stále ve hře demise ministrů ČSSD, když místopředseda strany a donedávna její kandidát na ministra kultury Michal Šmarda řekl, že ve vládě Andreje Babiše být nechce?



V tuto chvíli je řešení situace takové, že sociální demokracie navrhne jiné jméno. Demise by nedávala logiku.



E15: Ještě v pondělí jste říkali, že prezident Miloš Zeman porušuje ústavu a nyní mu ustupujete, když se Šmarda vzdal kandidatury. Alespoň tak to interpretují některé opoziční strany. Je podle vás postoj ČSSD srozumitelný?



Časový úsek mezi oznámením jména kandidáta a jeho jmenováním představuje velkou nejistotu. V mém případě to byl tuším týden. Musela jsem se neustále vyjadřovat, prezentovat svoji vizi. To se s tlakem na Michala Šmardu vůbec nedá srovnávat. Byl obrovský a trval tři měsíce, navíc ve velmi zjitřených a politicky výjimečných podmínkách. Když v pondělí večer řekl, že stahuje kandidaturu, naprosto ho chápu. Obdivuji ho, jak dlouho ten tlak vydržel.

E15: A kritika prezidenta kvůli porušování ústavy?



Pan prezident v době, kdy byl premiér, podobné názory vyslovoval také. Dokládají to tehdejší nahrávky. Myslím, že kdyby byl nyní předsedou vlády, své postoje by nezměnil. Kauza kolem ministra kultury byla velmi zapeklitá. Mrzí mě, že jsme s ní strávili celé léto. Politická scéna by měla řešit důležitější věci.



E15: Počítáte s tím, že ČSSD bude opět vytýkáno, že ustoupila prezidentovi? Už loni jste neprosadili jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí.



Politika je umění možného. Lidsky rozumím tomu, jak se nakonec Michal Šmarda rozhodl.



E15: Oznámíte jméno nového kandidáta ještě tento týden?



Zvrat, k němuž došlo, byl překvapivý pro všechny. Celá záležitost musí být ale vyřešena co nejdříve. Musím říct, že je mi velmi líto, že Michal Šmarda nebude ministrem kultury. Patří mezi nejchytřejší lidi, které znám. Je čestný, empatický, má kritické myšlení. Je to velký politický talent, který by ministerskou zkušeností dozrál v politickou osobnost. Těch je v Česku málo.



E15: Prozradíte, kdo by mohl být kandidátem?



To je záležitost předsedy strany.