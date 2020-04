Kurzarbeit bude pokračovat i v květnu | E15.cz

Vláda v pondělí rozhodla o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na náhrady mezd, a to do konce května. Program pokrýval zatím období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce dubna. „Byl to nezbytný krok a mám za to, že nejde o poslední prodloužení,“ uvedla po jednání vlády ministryně práce Jana Maláčová. Prodloužení nynější kurzarbeitové podpory ještě aspoň o několik měsíců žádali odboráři a zaměstnavatelé.